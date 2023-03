Gustavo Guzmán anunció que disputará la Intendencia de Paraná

El gerente de la UDAI II de Anses de avenida Ramírez de la capital entrerriana, Gustavo Guzmán, comunicó sus intenciones de disputar la Intendencia de Paraná en las próximas elecciones. Lo hizo en el programaque se emite por Elonce.El presidente del PJ en Paraná, desde 2016, pertenece a un grupo político que tiene más 30 años en la ciudad bajo la conducción de Julio Solanas. “Nuestra impronta ha sido recorrer la ciudad en contacto con el vecino y seguimos haciéndolo permanentemente, pero ahora para presentarnos en las próximas elecciones para disputar la Intendencia de Paraná”, aseguró Guzmán. “Generamos una masa crítica en los barrios y escuchamos mucho al vecino, que es la constante de nuestro movimiento, el estar atentos a lo que plantea el vecino en función de las soluciones”, destacó.“Vamos a participar de las PASO y sabemos que en Paraná habrá un escenario en el que varios candidatos se pondrán a consideración de los vecinos y luego tendremos el proceso electoral final en septiembre”, expresó y reconoció que “no hay tiempo” para generar consensos al interior del PJ y disputar los comicios con una lista única. “El que gana conduce y el que pierde acompaña”, resumió el pre-candidato a intendente de Paraná.“Por ahora recorremos la ciudad de Paraná con la intención de hacernos cargo de la municipalidad a partir del 10 de diciembre, porque somos respetuosos de las candidaturas a gobernadores que vendrán”, analizó. De hecho, expuso que “Solanas tiene la experiencia suficiente porque fue dos veces intendente, tres veces diputado nacional y actualmente es diputado provincial, como para tener un protagonismo a nivel provincial y encabezar o no diferentes propuestas”.En ese sentido, anticipó sus intenciones de adherir la boleta de su espacio político al Partido Justicialista. “En tiempos de hegemonía política o excedentes electorales, el dedo es un índice de ordenamiento; pero en épocas donde no sobra nada y se necesitan de todos los sectores, el pegado no es una elección sino una necesidad de obtener la mayor cantidad de votos posibles”, fundamentó.Consultado al dirigente peronista respecto de los inconvenientes que ve en la capital provincial, éste resumió: “Paraná es compleja desde siempre, con problemas en el servicio del agua, quizás por las altas temperaturas históricas, pero también por la falta de inversión en las diferentes gestiones que se sucedieron en la municipalidad”. De hecho, refirió que Adán Bahl y Enrique Cresto pudieron suplir algunas cuestiones del Plan Maestro de Agua que se había iniciado en 2006 durante la segunda gestión de Julio Solanas, pero que no se continuó; sí reconoció las obras realizadas por el actual mandatario municipal en el muelle histórico de la toma de agua.En la oportunidad, anticipó que planea recorrer Villa Almendral y Puerto Sánchez. “Desde nuestro espacio político logramos generar muchas obras públicas en la ciudad y estamos en condiciones de volver a hacerlo, además de aportar otras cosas; por de hecho, de eso se trata la política o los diferentes grupos políticos”, cerró.