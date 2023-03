Partidos de la Selección se verán por TV Pública: Casaretto respaldó la medida

El respaldo de Casaretto

Los argumentos de la resolución

A través de la resolución 228/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró los partidos amistosos de la selección argentina como “eventos deportivos de interés relevantes” y se podrán ver por TV abierta. La medida alcanzará a todos los encuentros no oficiales que dispute el equipo campeón del mundo dirigido por Lionel Scaloni en 2023.“Esta decisión garantiza el derecho de acceso universal a los contenidos de los partidos”, indicó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. “Hace 3 meses vimos y sentimos la emoción de un pueblo campeón del mundo. Esta semana, más de un millón y medio de personas intentaron comprar una entrada para volver a ver a la Selección en casa. No es necesario abundar en el significado de estos partidos para nuestro pueblo”, agregó.Tras la resolución, el diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto, respaldó la iniciativa de Rossi y comunicó que presentó un Proyecto de Resolución por el cual “determinan como acontecimientos de interés relevante los partidos amistosos de la selección argentina de fútbol”. “Esta decisión garantiza el derecho de acceso universal a los contenidos de los partidos, debiendo negociar las condiciones para la emisión por la TV PÚBLICA. Si la empresa no cumpliese, se podrán aplicar las penalidades, que pueden llegar hasta su exclusión del registro como empresas prestadoras”, explicó el legislador nacional.Entre los argumentos de la resolución, firmada por el propio Rossi, se señaló: “No hace falta desarrollar extensamente lo que significa la práctica del futbol para los y las habitantes de la República Argentina, y menos aún por su proximidad en el tiempo, la importancia que adquirió la obtención por parte de la selección masculina argentina de fútbol del campeonato del mundo en la ‘Copa Mundial de la FIFA QATAR 2022′, que significó el tercer título mundial en su historia”.“Que todo esto se vio reflejado el 20 de diciembre de 2022 con aproximadamente cinco millones (5.000.000) de personas en las calles de todo el país y en las filas virtuales para adquirir entradas para los partidos amistosos a celebrarse durante el mes de marzo en nuestro país”, se agregó.En otro apartado, el texto recuerda que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual deberá elaborar un listado anual de acontecimientos de interés general para la retransmisión o emisión televisiva, “respecto de los cuales el ejercicio de derechos exclusivos deberá ser justo, razonable y no discriminatorio”.En un anexo de la mencionada resolución se estableció el alcance de la medida, que permitirá la transmisión de los partidos amistosos por TV Pública al igual que sucede con las competencias oficiales. Esto es: 23 de marzo, amistoso Internacional a celebrarse en fecha FIFA entre Argentina y Panamá; 28 de marzo, amistoso Internacional a celebrarse en fecha FIFA entre Argentina y Curazao; y todo partido amistoso nacional e internacional que dispute la selección mayor de fútbol masculino durante el año 2023.