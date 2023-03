“Las políticas públicas deben tener continuidad”, dijo Bordet desde La Paz

Valoró el trabajo que se lleva a cabo junto con los municipios y sostuvo que “las políticas públicas deben tener continuidad”."Esto es fruto de haber trabajado en conjunto con el municipio de La Paz como se hizo desde el primer día de gestión, donde se priorizaron el trabajo y los vecinos, afrontando distintos desafíos", sostuvo el gobernador que estuvo acompañado por el intendente de La Paz, Bruno Sarubi; la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; y la presidenta de la Fundación IAPSER, Mariel Ávila.Por otra parte, Bordet reconoció que “nos quedan también varios desafíos por delante para tratar de resolver en este tiempo, independientemente del proceso electoral”, y que se trata de “concretar obras trascendentales”.El mandatario provincial recordó el esfuerzo para concretar la obra en La Paz y sostuvo que "son las cosas gratificantes que tienen las gestiones: imaginar, proyectar, construir e inaugurar una obra, palpando y sintiendo el beneficio real y directo para los vecinos”.En esa línea, remarcó que el nuevo acceso a La Paz permitirá “descomprimir el tránsito vehicular”, ya que “conecta directo a la ruta 6”. “Es una obra realmente importante, que la disfrutará la comunidad, en especial de las escuelas N° 41 y la N° 52, que son beneficiarias directas”, acotó."Esto es el fruto de haber trabajado en conjunto como se hizo con el municipio desde el primer día de gestión. Siete años y tres meses en los que priorizamos el trabajo y los vecinos, y afrontamos distintos desafíos”, subrayó.Además, recordó que “apoco de asumir, en 2015, hubo una gran inundación en la que trabajamos conjuntamente, al igual que varias vicisitudes que afrontamos y que fuimos superando. Y nos quedan varios desafíos planteados por delante para tratar de resolver en este tiempo, independientemente del proceso electoral que es otra cuestión. Lo que tenemos que resolver son obras trascendentales”, aseguróDetalló asimismo que el 30 de este mes se estarán abriendo los sobres para la licitación de la repavimentación de la ruta 1, que une con Feliciano y la ruta 2 de Feliciano a Chajarí, que se hará en cuatro tramos en simultáneo, financiada por el gobierno nacional. “Es algo que teníamos pendiente y ahora lo estamos concretando”, aseguró.Se refirió también a la obra de la planta potabilizadora de agua. Explicó que “cuando asumimos estaba el proyecto de la planta. Conseguimos financiamiento a través de un crédito que tomó el gobierno provincial. Hoy la planta está terminada. Faltan las conexiones, para lo cual estamos trabajando en los trámites necesarios y en la potencia eléctrica. Son los desafíos que tenemos por delante, pero los vamos a afrontar para poder dar cumplimiento a algo tan importante como es el agua potable”, confirmó.También hizo mencionó a la construcción de viviendas y comentó que en la ciudad de La Paz están pronto a inaugurarse 100 viviendas que financió el gobierno nacional, que se están construyendo 60 viviendas más con el IAPV y que se van a comenzar otras 25 para el Centro de Empleados de Comercio correspondientes a una tercera etapa. También mencionó que el diputado Sergio Castrillón consiguió un predio en la zona de Cuarteles para construir otras viviendas.Además adelantó que el 17 de abril se abrirán los sobres para la repavimentación del acceso a Alcaraz, desde la ruta nacional 127; e indicó que en aproximadamente dos meses se inaugurará la repavimentación del acceso a Santa Elena.“Estamos tratando de llegar en este tiempo que nos queda de gestión con todo lo que hemos comprometido y tomar desafíos para futuro, porque las políticas públicas deben tener continuidad”, concluyó Bordet.También participaron de la actividad la titular Vialidad Alicia Benítez; la secretaria de Energía Silvina Guerra; el coordinador Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch; los diputados provinciales Sergio Castrillón y Sara Foleto; el presidente de Enersa, Ramiro Caminos; y la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman.Al hacer uso de la palabra, el intendente Sarubi expresó: "Cada vez que nos visita un gobernador y sus funcionarios, generalmente es por buenas noticias y esta no es la excepción. Hoy no es un día más para La Paz, sino que es más que importante porque se van a estar inaugurando dos obras que son trascendentales: el acceso sur y el kartódromo que va a generar un impacto económico muy grande en nuestra ciudad"."Sabemos que todavía queda mucho por realizar pero también es cierto que en todos estos años es muchísimo lo que se avanzó y sobre todo hay que destacar lo que es la política pública: un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno municipal que, más allá de las diferencias partidarias, trabajamos en conjunto con un objetivo que es el bienestar y el crecimiento de nuestra ciudad y de nuestra provincia.", señaló el intendente radical.Luego subrayó: "Cuando el gobernador nos dio una palabra la cumplió y eso también es para destacar. Seguramente en un par de meses estaremos cada uno discutiendo proyectos diferentes y propuestas alternativas pero hoy, mientras tengamos la responsabilidad de gobierno, no hay mejor gestión, no hay mejor campaña política y no hay mejor obra que hacer el bien común. Por eso agradezco al gobernador, a todos sus ministros y a todos sus funcionarios, que en estos años nos han acompañado y trabajado para que La Paz crezca".En el mismo sentido se expresó el diputado Sergio Castrillón, quien recordó las gestiones realizadas para la obra vial del acceso sur. “Esto es resultado de un gobernador comprometido que no hace diferencias políticas, como bien lo dijo el intendente. Esto es lo que realmente nos integra y por lo cual nosotros trabajamos, por la gente y por los vecinos”, afirmó.El mandatario, junto a las demás autoridades, recorrieron el lugar para el cual también se entregaron 20 luminarias led aportadas por Enersa.En ese marco, el presidente del Autoclub La Paz, Juan Geminiani, expresó: "Este fue un sueño que empezó en el mes de agosto del año 2008 y ahora es una realidad gracias a la madurez política y a la muy buena gestión que estamos teniendo en este momento. Estamos orgullosos los paceños de tener un intendente como el que tenemos, un diputado provincial como el que tenemos, y gracias gobernador porque creo que es el gobernador que más cosas le ha dado a La Paz en los últimos 50 años. Y yo no hablo políticamente, sino como un ciudadano que amo mi pueblo y hago lo que puedo por él", remarcó el dirigente deportivo.La rehabilitación de calzada y reconstrucción de pavimento de la ruta provincial 6, acceso sur a La Paz, demandó una inversión de más de 5.006.567.927 pesos. Consistió en la construcción del acceso sur a la ciudad en una extensión que supera los 11 kilómetros, donde se ejecutaron obras básicas, pavimentación e intersección con la ruta nacional 12, incluida su iluminación. Incluyó alcantarillas, dársenas de detención y señalización.En la actividad se entregaron aportes del Programa Fortalecer Juventudes del Ministerio de Desarrollo Social, al municipio de La Paz, para fortalecer el proyecto de acompañamiento a las trayectorias escolares y reinserción escolar de los jóvenes paceños.También se entregaron aportes a instituciones que se dedican al cuidado y protección de adultos mayores; a la municipalidad de La Paz para el proyecto Con Gusto argentino; y al Hogar de Ancianos La Paz para el proyecto “Nuestra Cocina”.Asimismo, se hizo entrega de aportes para la economía social a la Municipalidad de La Paz, para el fortalecimiento de las ferias locales correspondiente al Programa Más Economía Social; para la Asociación Civil Tejiendo Sueños de La Paz, para la adquisición de elementos para actividades de emprendedores de la economía social; a la municipalidad de Alcaraz para el programa de Soberanía Alimentaria.Por último, recibieron aportes la Cooperativa de Trabajo Alejandro Sologuren; a la Junta de Gobierno de Estaquitas para el programa habitacional Mil Evitas; al Club de Pescadores de La Paz para sostener gastos de la Fiesta del Surubí; y al club Malvinas destinado al cerramiento de la cancha de fútbol.