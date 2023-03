"Estamos poniendo en pie la salud y la educación pública", afirmó el Presidente

El presidente Alberto Fernández inauguró este mediodía el edificio de la Escuela de Ciencias de la Salud, el primero que entrará en funcionamiento en el nuevo campus de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), en el municipio bonaerense de Merlo, y que beneficiará a 6.500 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería.Al recordar que hoy se cumplen tres años de las medidas de aislamiento social para evitar la circulación y contagio del virus COVID-19, el Presidente destacó que, desde entonces, "estamos poniendo en pie y mejorando el sistema de salud de Argentina, educando enfermeros y enfermeras para que puedan brindar en la salud pública la atención a cada argentino y argentina que lo necesite"."Vamos a estar eternamente agradecidos por el esfuerzo que hicieron los profesionales de la salud durante esa epopeya", expresó el mandatario y puso en valor que con la inauguración del nuevo edificio donde realizarán su formación 6.500 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería "vamos a tener gente mejor preparada, mejor calificada y más reconocida".En ese sentido, recordó que desde el oficialismo "enviamos al Congreso el proyecto de Ley de Enfermería para reconocer la carrera como licenciatura, porque los y las enfermeras no son personal administrativo, son profesionales de la salud, y eso es ponerlos en el lugar adecuado por el servicio que brindan".El mandatario subrayó: "Para nosotros la educación pública es un enorme mecanismo para ampliar derechos. Y lo mismo con la salud pública".Dirigiéndose a las y los asistentes, el jefe de Estado les instó a "que no pierdan el aliento, que perciban y que vean. Porque ese desaliento atenta directamente contra la credibilidad de la política. Y todos sentimos que todo lo que pasa es culpa de la política. Pero les pido que reflexionen porque, en medio de tanto barullo, hay dos miradas de país".Y concluyó: "No somos todo lo mismo. A nosotros, que alguien no acceda a la educación pública, nos duele; un problema de salud de alguien más, nos duele. Pero para otros, es un problema del mercado".El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perczyk; la intendenta de Merlo, Karina Menéndez; el rector de la UNO, Roberto Gallo; y el presidente del Grupo Banco Provincia, Gustavo Menéndez.La obra, que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, demandó una inversión de 344 millones de pesos que contó con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El edificio se destinará a los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, una carrera que viene expandiendo la matrícula desde su creación, en 2012.Perczyk destacó la "decisión política del Presidente de impulsar durante la pandemia un programa federal de infraestructura universitaria, algo que no existía antes", y precisó que "lo primero eran aulas, laboratorios y bibliotecas, porque queríamos que haya más chicas y chicos en la universidad"."Somos un gobierno que cree que la universidad es parte de la solución y de la plataforma para construir un país con trabajo y producción", recalcó y aseguró que "los edificios que estamos haciendo son para que a la universidad vayan todas y todos, a cualquier edad y en cualquier lugar donde vivan".La Intendenta resaltó que "éstas son las obras que nos transforman", y subrayó que "los últimos tres años históricamente se hicieron las obras que hace más de 50 que no se hacían en la provincia, y eso es porque tenemos un Presidente que apuesta y que pelea permanentemente para que los bonaerenses tengamos el presupuesto que tanto nos merecemos. El juicio a la Corte no es por capricho, es por los derechos que nos están quitando a los bonaerenses y a los argentinos".Por su parte, el rector de la UNO aseguró que desde el Gobierno Nacional "hubo un apoyo sostenido a las universidades y a la política de investigación", y agradeció al Presidente por "fomentar carreras y obras estratégicas que contribuirán con el desarrollo del país, y por la ampliación de la política de becas que fortalece la función social de nuestras instituciones en cuanto al bienestar universitario y genera oportunidades de inclusión social y laboral para nuestros jóvenes estudiantes".En tanto, el presidente del Grupo Banco Provincia, remarcó que "en estos tres años la enorme cantidad de infraestructura que se ha hecho nos permite soñar con la posibilidad de que Merlo deje definitivamente de ser una ciudad dormitorio. Ahora, para estudiar ya no nos vamos a tener que ir de acá, porque más de 23 mil estudiantes están inscriptos en la Universidad Nacional del Oeste".El Programa Nacional de Infraestructura comprende la ejecución de 167 intervenciones que benefician a más de 1,5 millón de estudiantes y docentes en todo el país con una inversión de más de 50.060 millones de pesos.También participaron de la actividad el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni; el vicerrector de la Universidad Nacional del Oeste, Gustavo Soos; la decana de la Escuela de Ciencias de la Salud, Alicia Mateos; y la secretaria de gestión curricular, Susana Bagnato.