La marcha del 24, en sintonía por 40 años de democracia y reclamos a la Corte

Así lo informaron desde el espacio político "Les Jóvenes", que convocaron a una movilización ese mismo viernes, luego de la marcha tradicional, para "pedir la renuncia" de los jueces del alto tribunal, a los que acusan de estar "destruyendo la democracia".Desdeconsideraron "probable" que en el documento de los organismos de Derechos Humanos con el que finalizará la marcha se anuncie la invitación, a quienes deseen, de continuar hacia la sede de la Corte."A 47 años del golpe genocida, Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia", reza la convocatoria oficial a la marcha a Plaza de Mayo, y agrega: "Corporación judicial nunca más".Los, en Buenos Aires, convocan a las 14 en la intersección de las calles Piedras y Avenida de Mayo para marchar hacia la Plaza, reza el texto.Entre ellos figuran las firmas de: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.En tanto,convocó a concentrar en la exESMA en un mensaje difundido en las redes sociales."¿Nos vemos el 24?", invitaron a través de la publicación de un spot con imágenes que realzan la consigna "Memoria, Verdad y Justicia".Desde sectores de izquierda convocan para marchar en forma independiente a las 12 desde el Congreso con la Coordinadora Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.La Izquierda se movilizará a Plaza de Mayo bajo las consignas "Contra la impunidad de ayer y de hoy" y "Por juicio y castigo contra todos los responsables militares civiles y eclesiásticos de la última dictadura y la represión y criminalización de la protesta social en la actualidad"."No al FMI, no al pago de la deuda externa" es otro de los lemas que llevarán los sectores de Izquierda a la Plaza el próximo 24 de marzo.Desde las redes sociales de la Izquierda anticiparon que "el próximo viernes" volverán a gritar "No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos".La agrupación feminista Pan y Rosas -también perteneciente a la izquierda- también sumó su voz a esta convocatoria a la Plaza."Las mujeres que salimos a las calles el último 8 de Marzo, que nos organizamos de manera independiente de los Gobiernos, los empresarios y la Iglesia ,y junto a las trabajadoras, queremos hacernos oír con fuerza el próximo viernes 24", anticiparon.Desde la agrupación Les jóvenes dijeron aque la iniciativa para movilizarse a Tribunales tiene que ver con que el Poder Judicial está "destruyendo la democracia".