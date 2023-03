Los movimientos sociales lanzaron su propio partido, “La Patria de los Comunes"

Con militantes y banderas que colmaron el club Deportivo Español de Buenos Aires y llamados a la unidad de los sectores sociales, el Movimiento Evita, Barrios de Pie y otras organizaciones lanzaron su propia fuerza política, llamada La Patria de los Comunes, con la que buscarán competir en las PASO del Frente de Todos en las próximas elecciones y ganar espacios en las listas. El objetivo es sumar adhesiones para fortalecer la interna y llegar con más chances a las elecciones generales de octubre.“Estamos en deuda con el desarrollo del campo. Muchos venimos de ese campo profundo. Tenemos que volver al campo si queremos que no se nos corte la luz y que haya agua. Llenémonos de campesinos por una reforma agraria”, lanzó Pérsico, presidente de la nueva agrupación.“Vamos a a volver a cerrarle las puertas a la derecha y lo haremos con protagonismo de la militancia en las calles. Y a buscar los espacios para representar a los sectores más humildes, al pueblo trabajador”, expuso.Las propuestas, explicadas en las encendidas arengas de Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (Somos Barrios de Pie), se centran en la reivindicación de “los derechos de la economía popular y los trabajadores informales”.“Estamos en deuda con el desarrollo del campo. Muchos venimos de ese campo profundo. Tenemos que volver al campo si queremos que no se nos corte la luz y que haya agua. Llenémonos de campesinos por una reforma agraria”, lanzó Pérsico, presidente de la nueva agrupación.“Vamos a a volver a cerrarle las puertas a la derecha y lo haremos con protagonismo de la militancia en las calles. Y a buscar los espacios para representar a los sectores más humildes, al pueblo trabajador”, expuso.Si bien aún no se definieron candidaturas, Pérsico marcó los ejes principales de la propuesta. Identificó La Patria de los Comunes con “el partido de los sueños, de los desaparecidos, de los despojados” y, al emplear expresiones del papa Francisco, dijo que presentaba “el partido de los últimos de la fila, de los olvidados”.“Sabemos que la estamos pasando mal y hay mucha tristeza en nuestros barrios. Vamos a construir el país de los sueños con alegría, con fervor y mística militante”, arengó el secretario general del Movimiento Evita.El referente del Movimiento Evita también reclamó por los condicionamientos que tuvo el gobierno de Fernández a raíz del acuerdo con el FMI y la crisis del dólar. “Condicionan nuestro desarrollo. Nos metieron esa terrible deuda inventada para condicionar al gobierno popular que iba a venir”, señaló el dirigente y funcionario. Y exclamó: “Ante la primera guerra o banca que se cae, o ante cada unicornio al que se le rompe un cuerno, la Argentina y el pueblo argentino tienen que pagar ese cuerno. ¡No puede ser así!”.Del lanzamiento también participaron el presidente del mismo partido en Entre Ríos, Emiliano Gómez Tutau, 10 candidatos de diferentes distritos de la provincia, entre los cuales se encontraba Sandra Cislaghi, precandidata a Intendenta de Paraná, junto a 170 congresales.Respecto a este hecho político, Tutau anticipó: “La experiencia en organización comunitaria y productiva que aquí se condensa, es fundamental para enfrentar el conflicto social de la Argentina. En Entre Ríos tenemos el desafío de actualizar el Estado y formalizar a los más 87 mil trabajadores de la Economía Social y Popular, construir normativa y ampliar derechos... El principal conflicto social que atravesamos es la precarización del trabajo, la falta de acceso a una vivienda y la imposibilidad del acceso al crédito productivo para las pymes y emprendedores".Al mismo tiempo que adelantó las intenciones del espacio de participar de las próximas elecciones: "Queremos llevar nuestras ideas y propuestas dentro a las PASO y dentro del frente de todos, nos entusiasma mucho esto”.