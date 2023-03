Galimberti, sobre los comicios en Entre Ríos: “El gobernador no lo ha definido”

Su mirada como precandidato a gobernador

El parámetro de la Justicia y los precios

En un año sumamente electoral, protagonistas del oficialismo y de la oposición comenzaron la campaña de cara a las elecciones que tendrán lugar en agosto, en el caso de las PASO, y en octubre, de las Generales. Elonce dialogó con Pedro Galimberti, diputado nacional de Juntos por Entre Ríos.En primera instancia, ofreció una opinión sobre la publicación que se realizó ayer:En ese sentido, el ex intendente de Chajarí reflexionó:. A su vez, aseveró: “Esto seguramente va a influir tanto lo que es la Cámara de Diputados como la de Senadores de la Nación. En el año pasado, en mi caso, algunas complicaciones. Al inicio no se conformaban las comisiones producto de algunas desavenencias del propio oficialismo. Quedó a partir de mayo saldado y a partir de allí se comenzó a trabajar con cierta normalidad en un Congreso que está muy partido y ninguno de los bloques tiene mayoría”.Sobre lo que espera en este 2023, el diputado nacional anheló: “Hay que tratar de construir acuerdos, cosa que no siempre se logra”. También vaticinó que“Lo vengo diciendo desde el año 2021, cuando estábamos en la campaña legislativa, Argentina está mal y va a ir peor porque no está haciendo nada para solucionar algunos de los inconvenientes que tiene”, analizó. En esa medida, agregó: “No se trata de posiciones partidarias o de ciertos sesgos ideológicos, sino algunas cuestiones que la economía nos ha mostrado a lo largo de la historia cómo están aconteciendo”.En su balance, Galimberti expuso: “Por dar solo un dato, cuando uno habla de la inflación, que es consecuencias de otras cuestiones, uno mira que desde el año 2011 prácticamente no genera empleo privado genuino. Cuando uno toma una mirada histórica, hay prácticamente una meseta. El país desde el 2008 no ha tenido un año donde cierra un ejercicio y en el desarrollo de sus números encuentre superávit. Siempre hay déficit y evidentemente hay que corregir algunas de estas cosas. Hay muchas otras más para que comiencen a funcionar un poquito mejor las cosas”.En esa sintonía, manifestó que “si en Argentina no generamos las condiciones para que haya trabajo o si no nos ponemos a cuidar en serio la economía, que termina beneficiando o perjudicando a todos, está claro que no va a haber vuelta. Este gobierno no está haciendo nada para revertir esa situación”.Consultado sobre estos dos factores que están presentes en la población, el integrante de Juntos por Entre Ríos señaló: “Particularmente suelo tener una pequeña maña que, cada tanto, es ir a mi pueblo y comprar en algunas diferentes despensas o mercado chico. Está claro que hay una distorsión de los precios, más allá de que hay una carrera inflacionaria muy grande y que esto hace que la gente pierda un poco la noción de cuál es el real costo de las cosas”. También apuntó a las “avivadas” que realizan los comerciantes.Asimismo, fue más crítico con el factor económico al explicar que “se nutre de la confianza” y esa no solo viene de los dirigentes “sino también de la gente”. Por esa razón, apuntó que “hay un puente que está dañado” en relación del Gobierno nacional con el pueblo.Por otra parte, en referencia a la Justicia hizo mención a la ola de asesinatos que hay en Rosario: “Yo integro la Comisión del Presupuesto. El otro día en la comisión de seguridad, se ha aprobado lo que tiene que ver con determinados pliegos para la Justicia en Santa Fe y específicamente desde la Justicia Federal para la ciudad de Rosario. Eso hacía más de un año que estaba en comisión y no había voluntad de tratamiento del oficialismo. Estamos hablando de un lugar donde la violencia, de alguna manera, es el tema principal que aqueja a esa ciudad de la Argentina”. Sobre un análisis más profundo, indicó que “esto nos muestra que a veces lo que la gente está queriendo, necesitando y que desea, no tiene el correlato legislativo por algunas cuestiones de diferentes índoles que lamentablemente no se puede llevar adelante”.