Blanqueo de mural sobre mujeres y memoria: “No fue lo acordado”, dijo intendente

Tras la polémica que generó un mural pintado en la localidad de Oro Verde, en el cual se podía leer "Son 30.000 desaparecidos", junto a los símbolos de los pañuelos de Madres de Plaza de Mayo, además de la palabra Memoria, el intendente de dicha localidad, Oscar Toledo, brindó precisiones asobre lo sucedido y remarcó que "las personas que lo pintaron, no respetaron lo acordado".El problema surge a raíz de que “se había acordado otra clase de mural y las personas que lo pintaron, no respetaron lo acordado con Mujeres en Red, que es una agrupación que trabaja desde hace tiempo en diferentes instituciones de la localidad y casualmente ellos no entendieron el mensaje y no cumplieron con lo que encargó el municipio, que es el que paga el mural”, expresó Toledo a“Soy un acérrimo defensor de los derechos humanos, pregono y trabajo en los derechos desde siempre, acompañando a la mujer con programas propios de violencia de género. En este caso, queríamos algo en el que no tome bandera ninguna agrupación política, porque considero que los derechos humanos y todo lo que han logrado las mujeres, no se lo tiene que adueñar ningún partido político ni una agrupación”, expuso Toledo.“La gente que no es de la localidad, lo ve de mala manera porque piensan que el intendente es un facho; al contrario, Silvia Wollert, plasmada en el mural, es una desaparecida de nuestra localidad a la cual, la nefasta dictadura, que no tiene que volver nunca más, la hizo desparecer”, explicó.“Siempre a favor de la memoria, de los derechos humanos y por supuesto que son 30 mil desaparecidos, y eso es algo que la democracia y todos los argentinos, no nos tenemos que olvidar”, finalizó el intendente.