UPCN reclama el arreglo de un aire acondicionado para oficina provincial

Este miércoles comenzó una retención de servicio en la mesa de entradas de la oficina Paraná del Registro de la Propiedad, debido a que no se ha dado respuesta al reclamo de UPCN para que arreglen el aire acondicionado en el lugar ya que no funciona hace por lo menos, más de 4 meses.



El pasado viernes 10 de marzo el Sindicato elevó una nota a la directora general del Notariado, Registros y Archivos advirtiendo que si no se solucionaba el problema se iban a iniciar acciones gremiales.



Por su parte, la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, dijo que “cuando hablamos de derechos de los trabajadores, no solo hablamos de los salarial, en este caso, la situación que se da afecta a la salud de los trabajadores, que no tienen ventilador o aires acondicionado, se encuentran trabajando en situaciones deplorables”.



“Todo el verano soportamos estas circunstancias, pero hace días atrás hubo gente descompuesta por lo que iniciamos el reclamo y le pedimos a las autoridades que resuelvan”, manifestó.



La ola de calor no cede y los trabajadores denuncian que ya no pueden seguir trabajando en esas condiciones. “La rotura del sistema eléctrico que permite el funcionamiento del aire acondicionado tiene varios meses”, dijo Domínguez y agregó: “Sabemos que las autoridades están preocupadas, que al ser un servicio critico hay que ver la manera de solucionarlo; esperemos que pronto aparezca la respuesta”.



Para finalizar la secretaría comentó: “Creo que no han dimensionado cual es la situación porque en noviembre estuvieron autoridades del ministerio, viendo que no se podía trabajar así, sin embargo, esto no modificó la circunstancias”.