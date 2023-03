Propusieron a Sergio Avero como candidato para presidir el Comité de la Capital

Por consenso mayoritario de los grupos internos del radicalismo de la ciudad de Paraná, fue proclamado Sergio Avero como candidato a presidente del Comité de la Capital en la futura renovación de autoridades.

En los discursos se escuchó sobre la necesidad de lograr un radicalismo unido, movilizado, opositor y con voluntad de ser gobierno como tantas veces lo fuimos en la ciudad de Paraná.

Al finalizar la oratoria en los distintos sectores, Sergio Avero se comprometió públicamente a poner a disposición la candidatura que le fuera ofrecida por un sector interno, para lograr, en hechos reales con esta decisión, la unidad del radicalismo y no competir por la candidatura a intendente. En ese marco, agradeció a todos los sectores y dirigentes que hasta el momento han acompañado la decisión de promover su nombre y dijo que hará todos los esfuerzos para evitar una confrontación interna, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el pueblo argentino. De no lograrse, todos estamos dispuestos a someternos a la voluntad de los afiliados a través de una interna.

Entre otros, hicieron uso de la palabra Miguel Rettore por Corriente Integradora Radical, Walter Rolandelli por Territorio Radical, Leandro Brasesco por Evolución Radical, Fabián Rogel por Alternativa Radical y Roberto Sabbioni por Frente Radical Independiente.

Estuvieron presentes, entre otros dirigentes, el diputado Eduardo Solari, la concejal Claudia Acevedo, Hugo Gemelli, Sergio Solari, Enrique Susevich, Carlos González, Oscar Pintos, Silvina Garcia y los diputados provinciales Sara Foletto, Uriel Brupbacher y la ex diputada Alejandra Viola.