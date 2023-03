UPCN inicia una retención de servicios en el Registro de la Propiedad

A partir de este miércoles habrá una retención de servicio en la mesa de entradas de la oficina Paraná del Registro de la Propiedad, debido a que no se ha dado respuesta al reclamo de UPCN para que arreglen el aire acondicionado en el lugar ya que no funciona hace por lo menos, más de 4 meses.



El pasado viernes 10 de marzo el Sindicato elevó una nota a la directora general del Notariado, Registros y Archivos advirtiendo que si no se solucionaba el problema se iban a iniciar acciones gremiales. El documento dice que "en noviembre de 2022 las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia tomaron conocimiento sobre los desperfectos técnicos registrados en el aire acondicionado, pudiendo constatar además que ese espacio se convierte en inhabitable. Sin embargo, transcurrieron los meses de diciembre, enero y febrero completos sin que se diera solución a este inconveniente, debiendo los empleados del sector atravesar la época del año más agobiante con los equipos de refrigeración sin funcionar y, por ende, en condiciones absolutamente deplorables, afectando su salud y bienestar físico".



Por su parte, la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, dijo que "desde el Ministerio contestaron justificándose, sin embargo, eso no cambia la situación".



"La ola de calor hace que los compañeros y compañeras no puedan desarrollar sus tareas en condiciones dignas, es insoportable trabajar en ese lugar. La medida será desde las 7 hasta las 13 horas y podría afectar la atención al público, pero no tenemos otra alternativa. No vamos a dejar que la salud de los trabajadores esté en riesgo por la negligencia de los funcionarios", remarcó Domínguez.



Esta acción gremial se llevará a cabo hasta tanto se resuelva el problema.