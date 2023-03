Cresto inauguró período de sesiones ordinarias y habló de construir consensos

Este lunes, en el Centro de Convenciones Concordia, el intendente Enrique Cresto presidió el inicio de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Concordia. Conforme a lo establecido por las normas vigentes, expuso ante los concejales sobre los aspectos destacados en materia de obras y acciones desarrolladas en el período anterior, los proyectos prioritarios en el año en curso y el estado económico financiero de la administración.El presidente del Concejo Deliberante y viceintendente Alfredo Francolini tuvo a su cargo las palabras de apertura, destacando la labor que desempeña el Concejo Deliberante y la importancia de esta tarea en el fortalecimiento de la democracia.Cresto, por su parte, centró su mensaje en el impacto positivo de las obras estratégicas para el desarrollo de Concordia, del desafío de gobernar y la importancia de construir consensos y de la cuestión energética como “un tema de fundamental importancia para el futuro de Entre Ríos”.Con los salones colmados de gente, Cresto expuso antes autoridades gubernamentales; legisladores; representantes del sector turístico, productivo, comercial e industrial; miembros de la justicia y las fuerzas de seguridad; instituciones locales y organizaciones sociales y vecinales.El senador nacional Edgardo Kueider; el diputado nacional Marcelo Casaretto; el senador provincial Armando Gay; la diputada provincial Estefanía Cora; el diputado provincial Néstor Loggio; los intendentes que conforman el Consorcio Intermunicipal Concordia e intendentes de diferentes localidades estuvieron entre el público. También se leyeron salutaciones del gobernador Gustavo Bordet y de ministros del gabinete nacional y hubo mensajes, en formato de video, de los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Ricardo Quinquela (La Rioja) y Raúl Jalil (Catamarca), así como también del intendente de Salto Andrés Lima.Si bien Cresto abordó el tema sobre el final de su discurso, la cuestión energética fue uno de los aspectos destacados de su alocución. Cresto explicó en detalle “la injusticia de cómo se comercializa y distribuye hoy la energía” y reclamó el cumplimiento “del compromiso histórico que Salto Grande tiene con la región y que nunca cumplió”.En este aspecto, el Intendente ratificó su acompañamiento a las iniciativas impulsadas por el gobernador Gustavo Bordet y el senador Kueider, resaltando que “esta lucha tiene que encontrarnos a todos unidos, porque es la lucha del federalismo, del reconocimiento de nuestros derechos y del futuro de los entrerrianos y entrerrianas”, enfatizó.En el desarrollo de su exposición, Cresto reseñó algunos logros alcanzados en materia económica y financiera. “Tenemos un municipio equilibrado, desendeudado y fortalecido”, destacó. “Fuimos reconocidos como el municipio con mejores índices de transparencia en Entre Ríos y en tercer lugar a nivel nacional”, añadió.Sobre este particular, el jefe comunal valoró el congelamiento de la planta de personal, los ingresos por concurso, la capacitación y profesionalización del personal municipal, los aumento salariales acordados por encima de los índices inflacionarios, la eliminación de los códigos de descuento y el ordenamiento y modernización de la administración municipal.En varios pasajes de su discurso, Cresto se ocupó de remarcar la importancia de “construir consensos y priorizar los grandes objetivos más allá de cualquier diferencia”.El ex administrador de ENOHSA puso en primer plano también el trabajo articulado con el gobernador Gustavo Bordet, con el Gobierno Nacional, los intendentes entrerrianos y los vecinos y vecinas de Concordia.Finalmente, el Intendente resaltó la importancia de consolidar en el tiempo las políticas públicas que demostraron ser beneficiosas para Concordia, a las que definió como “pilares sobre los cuales podrán construir sobre lo construido quienes nos sucedan en el gobierno de nuestra querida ciudad”.“Siempre me van a encontrar trabajando por la justicia social, por las causas de las mayorías, por Concordia y, desde el lugar que nos toque, por los entrerrianos y entrerrianas, buscando siempre las mejores herramientas para transformar la realidad, porque esa esa nuestra filosofía y nuestra impronta de trabajo. En las instancias que vienen vamos a poner a disposición de nuestro partido todo nuestro conocimiento y experiencia y las relaciones que hemos construido, para profundizar todo este proceso que hemos impulsado en Concordia y acompañar la transformación de Entre Ríos”, concluyó Cresto.