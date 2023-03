Julio Piumato estuvo en Paraná y habló sobre los sueldos de los judiciales

El titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, estuvo este lunes en la ciudad de Paraná donde participó de una asamblea de trabajadores y mantuvo una reunión con integrantes del Superior Tribunal de Justicia, entre ellos su presidenta, Susana Medina; los vocales Germán Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell; la vocal, Gisela Schumacher y la secretaria general de la seccional Entre Ríos de UEJN, Bibiana Starck.



En declaraciones a Elonce, Piumato explicó que en la asamblea, que fue muy numerosa, “definimos los pasos que tenemos por delante, como el salario y la ley de enganche, y después un tema que preocupa que es la deuda que hay con los judiciales, ya que hubo recortes de Nación durante la pandemia y si bien no se reclama la pérdida, pedimos que se normalice y que se empiece a liquidar esa suma a partir de este año”.



Consultado sobre los sueldos de los judiciales y la brecha que existe con trabajadores de otros sectores, Piumato afirmó: “Nada nos regalaron, todo lo conseguimos luchando, nuestro gremio lucha sobre la base de una realidad y reclama lo que le corresponde. Tanto la justicia nacional como provincial, son donde hay más volumen de trabajo, son las oficinas más eficientes de todos los poderes del Estado, nadie trabaja el volumen de trabajo de un judicial”.



Tras ello, acotó que “en general las plantas de personal del Poder Judicial están muy atrasadas. Desde el Superior Tribunal me contaban que hasta hace casi 15 años, tenían una planta de 2400 empleados, y hoy son 2800 en todo el Poder Judicial de la provincia. Si agarrás cualquier Ministerio, organismo o legislatura y los comparás ves cómo se incrementaron y la justicia, que no tiene ñoquis, no tiene gente que no trabaja, tiene gente en la inestabilidad”.



“Sabemos que hay muchos sectores que tienen salarios muy bajos, pero la Argentina tiene que salir adelante, igualando hacia arriba, si queremos una Patria de esclavos, nos va a ir mal”, afirmó el sindicalista.



Finalmente, y al hacer referencia al pedido de mejora salarial, contó que “a nivel nacional estamos pidiendo un 10 por ciento para enero y febrero, vamos a estar casi empatados con la inflación. Ningún trabajador es responsable de la inflación, la inflación no es cuco que absorbe la plata, la plata con la inflación cambia de mano y los que tienen que hacer el esfuerzo son lo que sacan réditos, como los grandes grupos, la especulación financiera, y no el trabajador que tiene que hacer equilibrio para llegar a fin de mes. En un país donde el negocio es especular financieramente, ¿quién va a producir, quién va a generar trabajo?”, se preguntó.



Reunión con autoridades del STJ

En la oportunidad se dialogó sobre el trabajo realizado en el último año, destacándose lo producido en materia de causas resueltas y sentencias dictadas, por parte de los integrantes de la magistratura provincial.



Susana Medina valoró de manera especial lo realizado por los agentes judiciales una vez finalizada la pandemia y cuando se retomó el trabajo presencial. También informó a Piumato sobre el proyecto de ley de regularización de cargos en el ámbito de la Jurisdicción 2 –Programa 01- del Poder Judicial. Destacó que la prioridad son quienes ocupan el escalafón de escribientes con derechos adquiridos; especialmente los que cumplen funciones en los Juzgados de Familia y los Juzgados de Paz.



Por su parte Piumato comentó que su visita a Entre Ríos forma parte de la agenda del sector, no sólo para reforzar los vínculos con los trabajadores, sino también con las autoridades judiciales; y coincidió en la necesidad de resaltar la autarquía e independencia del Poder Judicial.