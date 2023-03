Tolosa Paz calificó de "extorsivo" el acampe y pidió que "no usen a los pobres"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, llamó hoy a la dirigencia de las organizaciones sociales a "no usar a los pobres" y le reclamó a la Unidad Piquetera (UP) que, en lugar de movilizarse a la sede de esa cartera, valide los datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para regularizar su situación.Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio 10 en la jornada en la que la Unidad Piquetera tiene previsto movilizarse y acampar frente a la sede de esa cartera, ubicada en la Avenida 9 de Julio y Belgrano.Se trata de un plan de lucha que, de acuerdo con lo anunciado, se extenderá hasta este miércoles.En ese marco, Tolosa Paz señaló que, "de fondo, la discusión es política" y se debe dar "en las urnas, no usando a la gente más pobre de la Argentina".La funcionaria interpeló a Eduardo Belliboni, uno de los referentes de Unidad Piquetera, para que "encuentre y lleve" a los titulares del Potenciar Trabajo a realizar la validación de identidad obligatoria para regularizar su situación como beneficiarios de ese programa."Le sigo diciendo a Belliboni que tiene tiempo hasta el 15 de marzo para traer a las personas que en cuatro meses no han podido acercarse a ningún lugar para la validación de identidad", expresó Tolosa Paz en la entrevista que concedió esta mañana.En ese marco, agregó: "En lugar de movilizarlos, hacer un acampe y gritar a cielo abierto que esto es un ajuste, que los traiga a la puerta del ministerio que tenemos todas las herramientas para la validación de datos".La funcionaria planteó que Belliboni "quiere que nosotros liquidemos a gente que no ha hecho la validación" y consideró que "eso sería muy injusto con todos los que lo hicieron y que realizan las contraprestaciones en todo el país".La UP se movilizará hoy al Ministerio de Desarrollo Social y comenzarán desde las 15 un acampe en las inmediaciones de esa sede, en el centro porteño, en reclamo de una reunión con Tolosa Paz y de aumentos en el "salario, la jubilación y los ingresos fijos de los trabajadores".