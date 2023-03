Reclamaron frente a Tribunales por “la independencia del Poder Judicial”

Política La trama detrás de la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche

Un grupo de personas llevó adelante el sábado una protesta en le explanada de Tribunales reclamando por la independencia del Poder Judicial “en su totalidad, que no tenga presiones de ningún otro Poder”, dijo aValeria Harari.Los manifestantes forman parte de la Asociación Civil “Entre Ríos sin Corrupción”, integrada por “personas comunes que buscamos una Entre Ríos gloriosa”, señalaron a este medio.El reclamo se dio en la jornada posterior a que el Superior Tribunal de Justicia confirmara la destitución de Cecilia Goyeneche como Procuradora Adjunta. El alto tribunal entendió que “la destitución no posee fisuras argumentales que ameriten su descalificación por medio del recurso extraordinario”.Sin hacer referencia a este caso en particular, desde la asociación mencionada reclamaron que “se proteja la independencia de cada magistrado, para que, cuando tenga que resolver, lo único que tenga en consideración sea la aplicación de la ley y ninguna otra presión indebida por fuera o por dentro del Poder Judicial”.“Basta de Corrupción, que trae decadencia, pobreza. Tenemos tristemente la ciudad más pobre de argentinas que es Concordia y a eso queremos acabarlo. No tenemos cuestiones partidarias”, remarcó otra de las personas que se encontraba frente al Palacio de Justicia en la calurosa tarde del sábado.Comentó que “nos reunimos siempre en una casa de familia. No tenemos ningún recurso. Buscamos que los entrerrianos nos sigan para poder dar nuestra opinión, avanzar y que la corrupción, que tanto lastima, deje de estar”.Por su parte, Darío Erbetta expresó que “estamos hartos y queremos que nuestros hijos y nietos no se vayan de este país que los expulsa. Este país, sin Justicia independiente y sin funcionarios honestos, no tiene futuro”.“He decidido movilizarme porque si tengo que irme del país hacerlo con la conciencia tranquila de que hemos hecho todo lo posible como ciudadanos comunes. Si no nos movilizamos, los funcionarios se quedan y nuestros jóvenes se van”, completó.