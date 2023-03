“Cada vez que la historia lo demanda, la militancia se pone la Patria al hombro”

El ex gobernador Sergio Urribarri participó este sábado en Avellaneda del plenario de la militancia realizado con la consigna “Luche y Vuelve”, con el objetivo de definir un plan de lucha y organizar las condiciones políticas para romper la proscripción y lograr que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a Presidenta de la Nación en las elecciones de este año.“Estuvimos en Avellaneda en el multitudinario plenario de la militancia, que desbordó cualquier previsión de participación, con miles de compañeros y compañeras que llegaron desde distintos puntos del país. Quedó claro que era imprescindible un encuentro de esta naturaleza. Para abrazarnos, reorganizarnos y para dar los debates sobre los temas que preocupan al pueblo”, expresó Urribarri.“La consigna de la convocatoria fue Luche y Vuelve, para romper la proscripción de Cristina. Pero se amplió de manera espontánea y fue sin dudas un mojón en un proceso de organización popular que ya no tiene vuelta atrás. Es la hora de la militancia, que ante la proscripción, la injusticia y el disciplinamiento, en cada momento en que la historia lo demanda se pone la Patria al hombro. Como dijo el compañero Máximo Kirchner, es tiempo de que nuestros y nuestras militantes accedan a los lugares de toma de decisiones”, agregó.Luego, agradeció a Andrés Larroque, Jorge Ferraresi y Mario Secco “por el cálido recibimiento y por la organización impecable de este encuentro que ya se inscribió en la historia y que, como nos enseñó Néstor, volvió a poner a la militancia en el centro de la escena política”.“A 50 años de que empezara a romperse la proscripción a Juan Domingo Perón, hoy en los barrios, en las plazas, en las calles y en los pueblos volvemos a gritar fuerte Luche y Vuelve!”, concluyó el ex gobernador.