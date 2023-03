Se realizó la apertura de una nueva edición del Festival de Teatro de Larroque

La vicegobernadora Laura Stratta, junto al intendente Leonardo Hassel, el senador Jorge Maradey y autoridades municipales, estuvieron presentes en la apertura del V Festival de Teatro de Larroque. Un evento que cuenta con 17 obras y más de 200 artistas, actrices y directores.Stratta se trasladó el viernes hasta la localidad de Larroque, departamento Gualeguaychú. Allí, participó de la apertura del V Festival de Teatro, un evento cultural de relevancia para la ciudad y la provincia, que cuenta con 17 obras y más de 200 artistas, actrices y directores. Además, desde la Vicegobernación se hizo entrega de un aporte económico para acompañar la actividad.Al hacer uso de la palabra, Stratta agradeció la invitación al evento y valoró la gestión municipal “que pone en agenda pública a la cultura y acompaña los desafíos que tiene este festival”.En este sentido, la vicegobernadora se refirió a la importancia de “articular esfuerzos entre el Estado provincial y municipal junto a las instituciones de la comunidad para lograr respuestas a las demandas que nos plantea la sociedad, pero lo más importante de todo es poner también en la agenda pública a la cultura, especialmente al teatro”, remarcó.“Se trata de 17 obras, con más de 200 actrices, actores y directores que movilizan la cultura tanto de nuestra provincia como de otras provincias vecinas, y la cultura y el teatro son indispensables para poder construir identidad, para poder contar nuestras historias para poder encontrarnos y disfrutar”, expresó.Y continuó: “Desde la provincia acompañamos porque sabemos que este festival tiene una logística impresionante, que requiere de una inversión para hacer la puesta en escena y que muchas veces, sin esos esfuerzos compartidos, no se podrían hacer”.Stratta recordó que la Vicegobernación cuenta con el ciclo cultural "Soy de Entre Ríos" que el último año visitó más de 20 localidades de la provincia con tres modos de contar nuestras historias: a través de la música, del teatro y de los relatos audiovisuales. “Creemos que necesitamos seguir construyendo identidad y sosteniendo nuestra historia a través de la cultura y el teatro es un modo muy importante a través del cual lo podemos hacer”, opinó tras destacar que “en la provincia de Entre Ríos tenemos una Ley de Teatro Independiente que nos permite visibilizar y financiar, y este aspecto me parece relevante y fundamental tener una Legislatura que sancionó esa ley, tener un gobernador que también acompaña estos desafíos porque cuando promovemos estas industrias, estamos promoviendo desarrollo social en la provincia”.Por último, la vicegobernadora manifestó: “Deseo que puedan mostrar lo que hacen y seguir fortaleciendo esta industria que necesitamos que sea fuerte y que requiere siempre de los esfuerzos compartido pero sobre todo de muchas voluntades y compromisos, cada uno desde su lugar traccionando y construyendo objetivos comunes que nos permitan ser felices a todos y a todas”.Por su parte, el intendente de Larroque expresó su satisfacción por el respaldo “concreto y real” de la Provincia. “La vicegobernadora siempre ha sido alguien que ha recibido todas las inquietudes junto al gobernador Gustavo Bordet y todo el equipo del gobierno provincial. Por lo que significa el teatro para nuestra localidad, en nuestra economía, en sintonía con las diferentes políticas públicas locales que llevamos adelante. La jerarquía que le da a este evento, a este productor independiente como es Nazareno Molina, contar con la Vicegobernación, con legisladores e intendentes de localidades vecinas, habla de un respaldo y que estamos por un camino correcto que nos alienta a seguir fortaleciendo y trabajando”, subrayó Hassel en su alocución.Y continuó: “La localidad de Larroque tiene una impronta en todo lo referido a actividades culturales, con diversidades de talleres gratuitos y abiertos para todas las edades, en diferentes horarios, donde se ocupan todos los espacios públicos. Por eso también estoy agradecido con Laura, ya que es el segundo festival de teatro que me toca coordinar en funciones y desde la Vicegobernación nos entregaron un aporte económico (de $1549000 pesos) para esta edición que cubre el mayor porcentaje de la inversión, que sostiene todos los gastos necesarios para que este evento sea de calidad”, valoró el jefe comunalLa vicegobernadora, además, mantuvo una reunión con los intendentes de Larroque y de Aldea San Antonio, Leonardo Hassel y Mauro Diaz Chaves, respectivamente. También participaron el presidente de la Junta de Gobierno de Cuchilla Redonda, Juan González; el presidente de la Junta de Gobierno Las Mercedes, Raúl Elena; y la presidenta de Comuna de Irazusta, Betina Hilt; la secretaria de Gestión Cultural y Educación Analía Duarte y el secretario de Gobierno, Mauricio Krenn. En la oportunidad, se trazó una amplia agenda de acciones conjuntas, coincidiendo en que el diálogo y el trabajo articulado es el mejor modo de llevar respuestas integrales a cada una de las comunidades.