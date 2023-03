Cristina: "No hubo catástrofe más grande" que la deuda que tomó Macri"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “no hubo catástrofe más grande que en el endeudamiento que se produjo entre 2015 y 2019”, durante el gobierno de Mauricio Macri.



La vicepresidenta, durante una disertación en Río Negro, habló de los efectos negativos que generaron la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania, pero insistió con que el problema mayor para el país fue la deuda tomada bajo la administración de Macri.



Aseguró que “nadie dice que no haya que pagar” el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideró que los programas económicos “son una cuestión de objetivos y eficacia”.



Llamó a buscar consensos para lograr una revisión del acuerdo con el FMI. "Revisar, no para no pagar, sino para poder crecer", dijo.



Pidió a los argentinos a “despabilarse para que no les vendan espejitos de colores”. Democracia Por otra parte, afirmó que a 40 años del regreso de la democracia al país "no estamos ante un estado democrático constitucional".



"Lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos al sector más importante de la oposición aliado al Poder Judicial para hacer lo que vemos que están haciendo, vemos que no estamos frente a un estado democrático constitucional", señaló.



Durante su gestión “el oficialismo estaba orgulloso de sancionar leyes”, dijo y recordó que cuando asumió la presidencia “Argentina era un estado democrático y constitucional en el cual todo se enviaba al Parlamento".



La vicepresidenta rebautizó al Poder Judicial como "Partido judicial", al denunciar una "alianza" entre miembros de la oposición y sectores de la justicia. "Más mafiosos no se consigue", sentenció. Dólar y economía La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "el dólar hoy es un patrón más de conducta que monetario" y sostuvo a 40 años de la vuelta de la democracia “estamos sin estado democrático constitucional y sin moneda”.



La “economía bimonetaria lleva a Argentina a la inflación” y recordó que en 2015 el país "tenía los salarios en dólares más altos de la región”.



Reclamó “alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos" y señaló “se crean empleos, pero de bajos” sueldos.



Advirtió que “una dolarización hará tributar a las clases medias argentinas, que son los grandes consumidores” de la moneda estadounidense.