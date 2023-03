Zaffaroni: “A nivel nacional tenemos un Poder Judicial bastante patológico”

El abogado penalista, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, visitó Paraná para presentar el libro “Colonialismo y Derechos Humanos”.“Han sido muy interesantes las preguntas y las inquietudes de la gente de organismo y los abogados, las evaluaciones sobre Poder Judicial nacional y provincial. Observo críticas muy racionales”, dijo en diálogo conOpinó que “a nivel nacional tenemos un Poder Judicial bastante patológico, comenzando por la Corte Suprema. Vemos lo que está sucediendo y las motivaciones del juicio político que se promueve” hacia el alto cuerpo. Al respecto, expresó: “No creo que tenga un final feliz, pero es importante porque está visualizando algo”. Se explayó señalando que la gente “está preocupada por el precio de los alimentos, porque no llega a fin de mes y no se da cuenta que las decisiones que toma la cúpula del Poder Judicial son determinantes de todo eso”.Asimismo, el letrado afirmó que “. Y un finalsería poder obtener una legislación dentro del marco constitucional que vuelva un poco más racional la institucionalización de nuestro Poder Judicial.”.“Hay varios cuestionamientos, no es sólo el tema de la coparticipación. Está el manotazo que se ha dado al Consejo de la Magistratura, la decisión que tomó la Corte en el momento en que subían los casos de Covid, de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. No sé cuántos contagios y eventuales muertes que pudo haber causado. Hay una cadena de decisiones”, enumeró Zaffaroni. Y continuó: “Un juez de la Corte que no se excusa en causas de quienes han sido sus clientes. Además de grabaciones que han salido. Tampoco la Corte hace nada por contener a Comodoro Py y parece que las causas contra ex funcionarios son una especio de sucesión o de quiebra. Tienen un fuero de atracción, se comen las causas de todos los demás jueces del país.. No veo ni siquiera que responda a una ideología coherente”.Si no prospera el juicio político, la otra alternativa “es el peso de la opinión pública, que por lo menos sepa cuál es la responsabilidad que le incumbe a la cúpula. En una democracia va a votar. Si tenemos un buen proyecto la gente lo votará. Por los medios democráticos trataremos de encauzar al Poder Judicial de una manera constitucional. Es importante que nuestro pueblo sepa dónde está la responsabilidad institucional de muchas de las medidas que está sufriendo”, completó Zaffaroni.