Urribarri presentó un pedido de recusación contra la Jueza Evangelina Bruzzo

El exgobernador, Sergio Urribarri, dio conocer que presentó un pedido de recusación contra la Jueza Evangelina Bruzzo, quien es la encargada de revisar su condena a 8 años de prisión tras ser acusado del delito de peculado.En un video, el exmandatario expresó: “Quiero contarles algunas cosas graves que están ocurriendo en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos a partir del accionar de ciertos sectores de este Poder Judicial. Son situaciones que se desconocen y de las que nadie habla porque así se pretende que sea y también porque algunos y algunas eligen mirar para otro lado en esta situación”“En estas horas mis abogados presentaron una recusación por falta de imparcialidad contra la jueza Evangelina Bruzzo, que integra la Cámara de Casación Penal, y que es la que debe revisar este fallo arbitrario, irracional e infundado que recibimos en primera instancia”, remarcó.Informó que “la propia jueza Evangelina Bruzzo debería haberse excusado y haber dado un paso al costado, pero no lo hizo y tuvimos que plantear la recusación nosotros. ¿Por qué tuvo que haberse excusado la doctora Bruzzo? Porque está casada con Juan Enrique Ruiz Orrico, que es dirigente del PRO de Concepción del Uruguay, exfuncionario del macrismo, candidato a intendente en 2019 y aparentemente este año también va a ser candidato a intendente, y es el ladero de Frigerio en Concepción del Uruguay. Se dedica públicamente a agraviarme, dice barbaridades sobre mí en los medios de comunicación, ataca al kirchnerismo, incluso ha opinado ofensivamente sobre el proceso judicial al que estuve sometido y que todavía no hay sentencia firme”.“La verdad es que a nadie sorprende este tipo de cosas porque todos los días nos vamos enterando de que existieron mesas judiciales, espionaje ilegal, una Gestapo sindical, partidos de tenis, de fútbol y viajes entre dirigentes, jueces y fiscales de Juntos por el Cambio en estos meses, en estos años atrás. Y en este caso nos enteramos que la jueza y dirigente opositor comparten la vida, el hogar y la familia. Es decir, almuerzos y cenas en los que conversarán sobre el fallo de Urribarri mientras cortan la milanesa”, dijo.“A ver si se entiende bien: la jueza encargada de revisar el fallo por el cual me condenaron está casada con un dirigente de Juntos por el Cambio, adversario y rival político, y además colaborador del principal referente de la oposición, Rogelio Frigerio. ¿Qué imparcialidad, qué justicia puedo yo esperar de esta persona que claramente tiene una opinión formada, un prejuicio sobre mí mucho antes de que le llegue la causa? Lisa y llanamente ninguna, ninguna imparcialidad puede tener esta señora. Las garantías constitucionales, bien gracias. Por eso es que mis abogados han fundado sobradamente y con parte de estos motivos, la recusación. Además, con jurisprudencia de que al justiciable, o sea a mí, deben garantizarle que no existe ningún tipo de duda sobre la imparcialidad, sobre la objetividad, o sobre la independencia de quien lo juzga”, agregó.Por otra parte, señaló que “tengo que reconocer algo que me parece que es revelador y es que esta situación no es nueva, no es la primera, hay otros casos como este. El año pasado recusamos a las juezas Badano y Davite de la Cámara de Casación Penal también por falta de imparcialidad e independencia. ¿Por qué? Por el apoyo que ellas expresaron a favor de la destituida procuradora general adjunta. Procuradora que me ha señalado como su adversario, que me responsabilizó explícita y públicamente por el Jury que le abrieron y que terminó destituyéndola. Desde luego, y lo expliqué reiteradas veces y con datos contundentes que no tuve absolutamente nada que ver con eso, si a ella le convenía elegirme como un rival bien, pero yo no tuve absolutamente nada que ver”.“Además recusamos a las juezas Davite y Badano porque ya habían intervenido en otras instancias rechazando pedidos de las defensas. Y como todo tiene que ver con todo, adivinen quién fue la jueza que rechazó esa recusación de Badano y Davite defendiéndolas. Sí, adivinaron, la jueza Evangelina Bruzzo. Seguramente porque con esa decisión se estaba protegiendo a sí misma. Pero, además, adivinen quién va a resolver ahora la recusación que le hicimos a Bruzzo. Adivinaron de nuevo, las juezas Davite y Badano. Parece un chiste, un chiste de muy mal gusto”, consideró.“La verdad, es que es una cosa de locos porque lo único que estamos pidiendo es que nos juzgue un juez o una jueza con imparcialidad, con objetividad y con la independencia que corresponde, nada más que eso. Parece básico, pero no, así estamos”, finalizó.