Rogel: "En 2012 presenté proyecto para lograr tarifa eléctrica diferenciada"

El referente radical Fabián Rogel, expresó que "cuando fui diputado de la Nación presenté un proyecto de ley que no fue tratado -como suele ocurrir cuando no se es mayoría-, por el cual solicitaba que el Congreso de la Nación estableciera una reducción impositiva en la tarifa eléctrica para Entre Ríos, a modo de reconocimiento debido a que la provincia, a través de Salto Grande, aporta al sistema interconectado nacional el 8 por ciento de la producción general de energía".



El proyecto "que presenté preveía que, como mínimo, se estableciera una reducción de la tasa de energía para las producciones entrerrianas que demandan un alto consumo eléctrico".



"Sin lugar a dudas resulta perjudicial la ausencia de una correcta ley de coparticipación federal de impuestos. Esa ausencia es lo que no nos ha permitido establecer qué es lo que corresponde que el Estado nacional devuelva a las provincias y qué es lo que las provincias deben asegurarse a partir de lo que producen y generan sus habitantes", dijo.



En el caso de Entre Ríos, "resulta inconcebible que los sectores productivos que demandan un importante consumo de energía, no cuenten con una tarifa diferenciada, más aún tratándose de una provincia productora de energía eléctrica".



"Han transcurrido 11 años desde que presenté mi proyecto. Me alegra ver que ahora distintos legisladores han reaccionado solicitando que la Nación establezca una compensación, como corresponde, para Entre Ríos", resaltó.