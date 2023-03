Fernández: "Todos los días el mundo nos muestra que estamos en crisis ambiental"

El presidente Alberto Fernández llamó a involucrarse para resolver la crisis climática y señaló que "las potencias centrales" son "los grandes causantes de lo que estamos viviendo".



Al presentar el programa Edificios Públicos Sostenibles junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, el mandatario llamó a reflexionar "sobre lo que nos está pasando".



"En los días de (el expresidente de Estados Unidos, Donald) Trump, el mundo discutía si se estaba viviendo una crisis ambiental o no. Todos los días el mundo demuestra que sí. Miren lo que es Buenos Aires hoy, el tiempo que llevamos con ola de calor", señaló Fernández.



Y destacó la reunión que mantuvo esta tarde "con gente del agro", como el director ejecutivo de Bioceres, Federico Trucco, y el CEO y cofundador de Adecoagro, Mariano Bosch, donde "me contaron la sequía que están sufriendo".



"Durante muchos años no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando porque la lógica de los países centrales era que el desarrollo era producir para consumir. Eso nos dejo en este lugar", remarcó.



Y aseguró que "el hemisferio sur no es culpable, no ha sido el responsable ni el cultor de la idea de consumir y producir a cualquier precio, sino las potencias centrales: los norteamericanos, Europa, China, Rusia son los grandes causantes de lo que estamos viviendo nosotros".



Además, indicó que "para empezar a resolver el problema climático, todos tenemos que involucrarnos".



"Todos somos responsables, unos más que otros", marcó.



En esa línea, señaló la importancia de "poner al Estado como motorizador de la sociedad" en materia de acciones sustentables y afirmó que "la suma de las pequeñas acciones nos pueden devolver la calidad ambiental que este planeta ha perdido".