“Cada compromiso que asumimos, lo cumplimos”, dijo Piaggio

A las 20.02 arrancó un extenso discurso donde el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio realizó un balance del año 2022 e hizo un mapa de "los puntos destacados de estos últimos años que muestran laa transformaciones a través de políticas públicas".Arrancó con destacando los 40 años de democracia y pidió discutir con respeto y mantener viva el recuerdo de la verdad, memoria y justicia.Enseguida dijo que "siento la tranquilidad de haber cumplido los compromisos asumidos gracias a la confianza de los ciudadanos"."El Municipio es un motor de crecimiento por un programa de gobierno que ha transformado la realidad. Desde 2015 hemos planificado un modelo de gestión con una planificación a 30 años", calificó el jefe comunal."Se garantizan derechos sociales y laborales junto a un plan que garantiza un horizonte de futuro. En obras hubo una inversión de 21 mil millones de pesos" sostuvo Piaggio. En tramos del discurso fue enumerando los proyectos en marcha y otros por comenzar."Logramos que Gualeguaychú marque un rumbo en políticas sanitarias y en 2019 fuimos elegidos Municipio Saludable", resaltó en una de las ideas fuertes del discurso: la ciudad como ejemplo para el resto de la provincia.En lo económico resaltó "el superávit de 184 millones de pesos con las cuentas ordenadas y un Estado eficiente" y aprovecho para destacar la labor de los "trabajadores municipales".

"Hoy no hay trabajadores bajo la modalidad de subsidios. Todos pudieron formalizar su condición y son planta permanente" y valoró que se jubilaron 206 empleados en estos siete años" y agregó que "en 2015, un 70% de los recursos era para pagar salarios, hoy es de un 47%"."Hemos logrado concretar un modelo de ciudad, incluso en épocas de graves dificultades económicas. Nos hemos puesto a trabajar para lograr buenos resultados y creemos que antes del plazo, durante este año, teminaremos de pagar Parque del Sol" subrayó Piaggio."La obra pública muestra que los cambios históricos pueden llegar. Pensamos en una ciudad que crezca de manera ordenada y a escala a través del Plan de Ordenamiento Territorial. La zona noroeste está plasmando ese cambio", manifestó y luego destacó con estadísticas la inversión de los privados cercana a 30 millones de dólares.Anunció la inauguración para mayo del Polideportivo Norte, para abril el Parque Solar del Corsódromo, también para fines de ese mes el espacio de la Vieja Terminal, en Semana Santa el Camino de la Península y para fin de año el Parque Industrial Seco.También el Parque de Plazas de Agua para unirse al Parque del Sol y el Parque Norte. La Delfina se terminaría en junio.Adelantó una inversión de mil personas de Nación para el barrio Los Espinillos, una de las zonas "más vulnerables" de la ciudad.Prometió una quinta Costanera en el Parque Unzué, la repavimentacion del Acceso Sur con aporte 70% de Provincia y 30% de la Ciudad.Respecto de la industria turística puntualizó que "vivimos un momento único porque a lo largo del año se promedia un 90% de ocupación y eso genera recursos económicos y empleo privado. Dejamos de hablar de temporada y tenemos turismo anual, somos una ciudad madura que fue el tercer destino más elegido de la provincia durante 2022".A su vez, mencionó que "la Fiesta del Pescado y Vino Entrerriano se pensó para que funcione en la apertura del verano, entre las fiestas de fin de año y la primera noche de Carnaval. Este año invertimos 140 millones de pesos y se recuperó un 40% y dejó 2000 millones de pesos en la ciudad de manera igualitaria. Es un orgullo esta fiesta y ojalá pueda continuar e incorporar el apoyo de empresas para que a futuro se pueda autosustentar".Al final del discurso, Piaggio señaló que "somos una ciudad de 120 mil a 130 mil habitantes. Hemos intentado traducir en políticas públicas los debates sociales. Una ciudad para todos que garantice derechos sobre todo de los más vulnerables".Sin libreto, el tramo de cierre fue el segmento más humano del discurso de una hora y media: "Me dedique con mucho trabajo y full time todos estos años. Quedan muchas cosas por hacer pero algunas quedan firmes como el modelo de gestión y puedo decir que cada compromiso que asumimos, lo cumplimos. Eso es para mí un gran orgullo"."Cuando hubo crisis, no bajamos los brazos y le pusimos más empeño. Queda una ciudad pensada. Se debatió y se hizo. Hubo gran agallas del equipo para conseguirlo", remarcó y enseguida reflexionó: "Les pido defender lo conseguido para hacer lo que falta. Ante la cultura del desánimo y palos en la rueda, contestamos con trabajo. Ante los agravios, la respuesta fue poner la otra mejilla. Hoy los puedo mirar a los ojos con las convicciones morales y ética intactas. Estoy profundamente agradecido al equipo que me supo cuidar en los momentos difíciles. Hemos estado a la altura de lo que pedia la ciudad", dijo con emoción.Pero cuando mencionó a su familia tuvo que hacer una pausa para culminar con "gracias, no hay mucho más que decir" y, entonces a las 21:34, fue aplaudido por el público. (Reporte 2820)