El intendente de Rosario pidió que los anuncios de Fernández tengan resultados

Política El Presidente anunció un refuerzo de fuerzas federales para Rosario

El intendente de Rosario, Pablo Javkin se reunió con el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, José Lucas Gaincerain, y el gobernador Omar Perotti para ultimar detalles de los anuncios hechos por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Llegarán 300 nuevos gendarmes y 100 agentes de la Policía Federal que se incorporarán a las fuerzas de seguridad que ya están operando en el territorio. En este contexto, el jefe del Palacio de los Leones planteó que “llegar a un número determinado de hombres no alcanza si no se hacen todos los esfuerzos para frenar el delito desde las cárceles. Queremos que haya resultados”.Por otro lado, Gaincerain será un articulador entre Nación, provincia y municipio en definiciones políticas de la seguridad.Ayer por la tarde, Javkin, Perotti y el número dos del ministerio que conduce Aníbal Fernández mantuvieron un encuentro para definir el mapa de actuación semanal de las fuerzas desplegadas en las calles rosarinas. El cónclave tuvo la impronta de los recientes anuncios hechos por el mandatario nacional, tras reconocer como presidente el impacto del flagelo narco en la ciudad. Fue una reunión con este plus a la ya concertada “mesa de los martes”.Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación indicaron que a los 300 gendarmes anunciados se sumarán otros 100 agentes de la Federal, totalizando unos 1.400 efectivos. Además se anunciaron otras medidas: la llegada de ingenieros del Ejército para realizar tareas de urbanización, la radicación de una delegación local de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el chequeo de identidades a personas demoradas en operativos callejeros con el fin de saber si tienen pedidos de captura. Se anunció además, la incorporación de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial.La firma del convenio y la puesta en marcha de esta nueva fase de los operativos traerán, hacia las 9, al ministro Aníbal Fernández en el nuevo Destacamento Móvil 7 de Gendarmería Nacional (colectora de Circunvalación entre Newbery y el canal Ybarlucea).¿Quién es el nuevo articulador? José Lucas Gaincerain tiene 67 años, se graduó en Rosario como contador y vivió en su formación académica en la ciudad al menos 6 años. Conoce la ciudad, aunque no sus últimas transformaciones y la explosión brutal de la violencia de las últimas décadas. Oriundo de San Nicolás, el jefe de gabinete de Fernández tiene conocimiento por proximidad con Rosario y es hombre de confianza del ministro.Según voceros del ministerio, fue el designado por Aníbal como el “articulador” entre Nación, provincia y municipio para coordinar esfuerzos y definir estrategias políticas e institucionales en materia de seguridad pública. La idea es que Gaincerain desembarque todos los martes para seguir de cerca las actuaciones.Sobre sus espaldas recaerá la responsabilidad de monitorear cómo serán los resultados de los operativos en la ciudad y ver si existe un salto cualitativo de los esfuerzos hechos hasta el momento. Se incluye un repaso en la movlidad de los gendarmes, el estado de los vehículos y las condiciones de trabajo de los gendarmes.Hasta ahora, el ministerio remarca que hubo 50 grandes operativos y más de 2.200 detenciones en los últimos meses, pero extraoficialmente se desliza que fueron en su mayoría capturas de personas con droga a bajísima escala.Los cambios que se produjeron luego del escándalo internacional con la balacera al supermercado de José Roccuzzo (suegro del astro del fútbol Leo Messi) seguirían como hasta ahora en el Comando Unificado de las fuerzas de seguridad. Ricardo Daniel Castillo fue desplazado de este puesto, pero “ascendido” a nuevo jefe de la Región 2 de Gendarmería Nacional en reemplazo de Eduardo Rubén Macuglia, quien se desempeña en Capital Federal.Desde hace una semana, quedó a cargo del Comando Unificado quien se había desempeñado como el responsable del Destacamento Móvil 2, comandante Oscar Alfredo Mario.Otro de los dilemas que tendrán que develarse será la función exacta, y concreta de los ingenieros del Ejército que Nación anunció que llegarán para hacer tareas de urbanización.Será un desafío distinto a la apertura de calles y diagramación del terreno como se hizo en provincia de Buenos Aires. En Rosario, el terreno está consolidado, incluso en los asentamientos, con lo cual la tarea de urbanizar habrá que redefinirla y ver cuál será el presupuesto para avanzar en proyectos ya en ejecución u otros en danza.“Tomamos como positivo que un presidente de la Nación hable del tema narco y la seguridad en Rosario, es valorable mencionar la problemática del narcotráfico y violencia en la ciudad”, destacó el intendente Pablo Javkin para agregar: “Su mensaje contiene la agenda que venimos planteando; más fiscales y más Justicia, cortar la situación de impunidad con las comunicaciones desde las cárceles, más presencia de efectivos en las calles vigilando y actuando, investigar el lavado de activos, y urbanización en los barrios”. (La Capital)