Bahl: "El domingo la Fiesta del Mate desbordó con más de 100.000 personas"

El intendente, Adán Bahl, estuvo en el programa, de, donde habló sobre la Fiesta del Mate, pero también de obras en ejecución y realizadas en Paraná.“Estamos muy contentos, se trabajó mucha, hay un equipo de personas, funcionarios municipales, no hay ninguna productora que hace estos espectáculos. Acá se trabajó con toda la estructura municipal, con todas las secretarías. Cerca de 300 empleados estuvieron abocados a estas tareas”, destacó y remarcó que “a las dos horas de terminar el último espectáculo el Parque Urquiza estaba impecable”.Indicó que “estamos felices, fue un trabajo increíble, se pudo hacer gratis y a ese nivel, con el acompañamiento del gobierno de la provincia y también de la Nación y muchas empresas, sponsors locales que quisieron aportar. Dimos una vueltita con el concepto económico con la ronda de negocios, con 11 empresas yerbateras que vinieron a través de Instituto Nacional de la Yerba Mate, eso genera oportunidades de negocios”.Destacó “el Matecito para los chicos, el Pre Mate que le dio una gran mística a la fiesta, muy federal. El domingo la fiesta desbordó con más de 100.000 personas, es un número histórico. Era mucha gente y no hubo ningún tipo de inconveniente. Teníamos un equipo de salud compuesto por médicos, se atendía a la gente en el lugar. Tuvieron como 80 intervenciones y dos traslados. Cada uno de los equipos municipales tenía un médico que podía resolver la situación en el lugar y de inmediato”.Por otra parte, señaló que “tuvimos la oportunidad de conocer músicos de la provincia extraordinarios, estuvieron el contacto directo con tanta gente. Siempre buscamos en la cultura la visión de industria cultural. Insistimos en que nuestros artistas puedan vivir de su talento. En cada actividad buscamos la vuelta para sacar un beneficio económico, generando empleo para ellos mismos o para terceros. Paraná es de las ciudades que más ha crecido en cuanto a empleo, está prácticamente en pleno empleo”.Se refirió también a su participación sobre el escenario mayor, donde tocó el acordeón: “Me di un gustito. Se grabó un disco con canciones tradicionales y artistas de Paraná y la región. Me pidieron que grabe un tema, lo hice y luego lo tocamos el domingo. La pasé re lindo porque a mí me encanta. Cuando yo era chico y tocaba en las distintas orquestas, Coki Sattler estaba en Los Príncipes del Compás y recorríamos distintos lugares. Lo conozco hace muchos años, tenemos muchos temas compuestos de manera conjunta. La pasamos muy lindo y a la gente le encantó”.“La gente aplaudía. Para mí es muy natural tocar el acordeón. Lo hice durante tanto tiempo porque hice toda la universidad tocando como músico, trabajaba de eso. Es algo muy natural para mí. Nunca lo hice ante tanta gente. La vez que había tocado con mucha gente fue en la Fiesta de la Cerveza en San Carlos, Santa Fe, que había alrededor de 16 mil personas. Acá en Paraná la gente estaba mirando”, dijo.Asimismo, dijo que “la fiesta era para que la disfrutemos los paranaenses, pero también buscamos siempre apalancar el turismo. Jueves y viernes tuvimos las rondas de negocios porque la idea era que venga la gente antes y se quede también el sábado y el domingo. Los hoteles estaban llenos, la gastronomía funcionó muy bien y a pleno. Buscamos que la gente disfrute nuestra propia identidad, pero también atraer el turismo. Para que Paraná sea turística hay que hacer cosas”.“Tenemos la isla Curupí, tenemos el bus turístico. Hicimos la apertura de la licitación para construir el Planetario. Son todos atractivos del turismo para que la ciudad funcione. El turismo requiere de toda una infraestructura previa, pero hay que generar, hay que brindar servicios. Antes llegaba el fin de semana y la gente de Paraná se preguntaba qué podía hacer y se iba a Santa Fe. Hoy es al revés, eso es motivo de orgullo y genera movimiento económico”, destacó el intendente.Además, indicó que “los clubes respondieron muy bien, tenemos más de 70 clubes, se prepararon desde muy temprano. El equipo tuvo la idea de hablar con una gran empresa distribuidora de bebidas y toda la bebida se dio en consignación. Lo que se vendía se vendía y lo que no se devolvía. Eso es muy importante porque no debieron invertir a riesgo previamente. Todos tenían dos mil choripanes, dos mil sándwiches, dos mil hamburguesas, se vendió todo, vendieron muy bien. La fiesta se termina de consolidar con la participación de la comunidad”.En la apertura de sesiones del HCD, el intendente remarcó que Paraná se prepara para tener Distrito del Conocimiento. “Firmaremos el decreto en 30 o 40 días. Va a estar en la zona de lo que era La Candela. Esas tierras fueron cedidas al municipio el año pasado, tenemos el proyecto. Va a ser un edificio de 1700 metros. Todos van a ser grandes espacios para alquilar”, indicó.Comentó que “durante la pandemia tuvimos la visita de Amazon, de Google, que querían venir a Paraná porque les llama la atención la escala de la ciudad, que es moderna, pero tiene ese gustito a pueblo, a cercanía, río, seguridad. No consiguieron ningún lugar donde alquilar. Esas empresas no vienen a construir edificios, vienen a generar valor agregado”.“El Distrito del Conocimiento es un desarrollo urbanístico, tiene todo el acompañamiento fiscal, hemos conseguido las tierras. Nos preguntamos cómo hacer para que se invierta. No hay opción, tiene que invertir el estado algo muy importante y administrarlo como una especie de negocio alquilando a estas empresas. Vienen, traen sus equipos, los enchufan y dan 300 o 400 puestos de trabajo en dólares. Hoy la industria del conocimiento es la tercera en Argentina que genera ingresos de divisas y va a ser la segunda. Tiene una importancia muy significativa en la balanza comercial. Vimos eso como una oportunidad, venimos trabajando con los emprendedores y las empresas de software, de videojuegos, así que creemos que va a funcionar muy bien. Es una obra muy importante que financia el gobierno nacional. Será el distrito más importante de la región”, agregó.El intendente se refirió a las obras que se ejecutan en la ciudad señaló que “no estamos inaugurando obras, sino que las habilitamos. Tenemos 150 obras, las vamos habilitando para que la gente las empiece a usar”.“El sábado a la mañana, en medio de toda la organización de la Fiesta del Mate, estuvimos en la vecinal Lomas del Golf habilitando cinco cuadras. Estuvimos en ronda con la gente, unos mates, unas facturas, charlamos, hicimos la experiencia de cuando todo eso era de tierra y hoy asfalto. Así estamos haciendo de manera permanente. Para los próximos 30 días ocho plazas estarán terminadas, cinco en los barrios. En 20 días estaremos habilitando Plaza Sáenz Peña. A fines de marzo estará Plaza Italia. También estaremos terminando la Plaza Mujeres Entrerrianas y Le Petit Pisant. En abril y primeros días de mayo estaremos terminando Plaza Alberdi. En 60 días estaremos terminando definitivamente la peatonal”, explicó el mandatario.Indicó que “estamos haciendo muchas pequeñas plazas en los barrios. Hoy debemos tener más de 30 en ejecución. Todas se están terminando”.Por otra parte, dijo que “a fines de marzo estaremos habilitando el tramo de Av. Ejército, desde Galán hasta el Procrear. Empezamos calle Paracao desde el Antoñico hasta Ejército. Esta tarde estuve en Av. Zanni que va muy bien y estará terminada para mayo. Son 45 cuadras, es una obra muy importante. La obra está pensada hasta Balbín pero agregamos mil metros más hasta Lisandro de la Torre, que es el límite con Oro Verde”.“Crisólogo Larralde en 40 días estará terminado. En calle General Espejo se colocó la segunda carpeta y en 30 días estará terminada. De esta manera vincularemos toda la zona con el centro. Estamos firmando otros convenios”, agregó.Bahl recordó que “el Planetario fue iniciado parcialmente durante la gestión anterior, pero es una idea que viene desde la gestión de Mario Moine, cuando fue intendente en el año 1987. Estará emplazado en el Parque Varisco, será el más importante de la región. A nosotros nos sale cero pesos porque estará financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación”.“Tuvimos que competir con varias ciudades para ir sobre ese financiamiento, se hizo un trabajo técnico muy personal, el gobernador lo priorizó, firmamos el convenio el año pasado. Esa obra llevará un año. Tendrá la mejor tecnología de la región. En unos años los chicos de toda la provincia podrán disfrutar de este espacio, como cuando nosotros hacíamos 500 km hacia Buenos Aires para ir al Planetario”, dijo.Remarcó que “el objetivo es vincularlo con el CGE, la Asociación Astronómica que hace mucho que lo requieren, el turismo. Servirá para la educación, para el turismo, para el paranaense. Es un objetivo para venir a Paraná. Tenemos el CPC en donde se hacen convenciones y eventos muy importantes, muchas veces deportivos”.“La ciudad tiene unas 3500 plazas y, a diferencia de ciudades de la Costa del Uruguay, haciendo un trabajo inteligente podemos ocuparlas todo el año. Hay que administrar los eventos para que no se superpongan, siempre haya mucho turismo y todos puedan trabajar”, indicó.El intendente se refirió a las elecciones y remarcó que “veo que a nivel provincial y local nuestro equipo es altamente competitivo. No vamos a estar avanzando en ninguna campaña de manera anticipada, tenemos la responsabilidad de gobernar. Si lo que veo es que no importan tanto los nombres, pero sí hay experiencia, visión. Para llevar adelante un gobierno provincial y municipal se necesita capacidad, experiencia, liderazgo, gestión, formación y equipo. Todos esos elementos el equipo del gobernador y el nuestro los tienen. Hay que esperar unas semanas más para ver qué pasa”.