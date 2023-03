Fabián Rogel: “la interna debilita al radicalismo y favorece a Frigerio”

El ex diputado nacional, ex diputado provincial y ex convencional Fabián Rogel manifestó que “da pena la falta de entendimiento que por estas horas se observa entre los dirigentes radicales de la provincia de Entre Ríos”.

“Estoy convencido de que más allá del acto democrático que significa la renovación de las autoridades partidarias, el mismo debilita al radicalismo y fortalece las chances de que un candidato radical sea el próximo gobernador”, agregó.



“La política, así lo concibo yo, debe hacerse para transformar la realidad y mejorarle la vida a los seres humanos que representamos. No puede ser más importante la interna de un partido político que hay, que ir por la conquista del poder para transformar la cruda realidad que hoy vivimos los argentinos y los entrerrianos”, indicó.



“Nuestro partido, que con todos los inconvenientes que pueda tener fue 11 veces gobierno en nuestra provincia está a la altura de la circunstancia para saber afrontar las vicisitudes que se presentan en el camino y sobrevolar los intereses personales para apostar a consolidar un partido que nos presente en las próximas elecciones generales como una opción de gobierno y de poder en la provincia”, continuó el ex legislador y candidato a gobernador.



“En 40 años de construcción política -continuó Rogel- nunca llegué a los cargos partidarios, y mucho menos a los cargos públicos, sino no es a través de la contienda electoral y de la voluntad de los afiliados, pero hay momentos en que hay que pensar en el pueblo, en la gente, en quienes uno pretende representar y dejar el vedetismo y ansias personales para lograr lo más importante, que es conquistar el poder y transformar la realidad.



Finalmente agregó: “Daremos la interna simplemente para cumplir nuestra responsabilidad de renovar las autoridades de manera democrática, y estoy convencido de que más allá del debilitamiento que nos provoca como radicales, trataremos de fortalecer el partido y presentarlo de una manera sólida frente a nuestros adversarios”.