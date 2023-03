El Presidente anunció un refuerzo de fuerzas federales para Rosario

El presidente Alberto Fernández anunció el "refuerzo de fuerzas federales hasta alcanzar los 1400 efectivos disponibles" para Rosario y la participación del Ejército, a través de la compañía Ingenieros, para "la urbanización de los barrios populares" de la ciudad.En un mensaje grabado en la residencia de Olivos y transmitido por YouTube -además replicado en las diferentes redes sociales de la presidencia-, el mandatario se focalizó en la situación que atraviesa Rosario y enumeró una serie de decisiones para combatir el crimen organizado y frenar la violencia la ciudad, que registra 64 asesinatos en lo que va de 2023."Desde el primer día que asumí la presidencia venimos trabajando con el gobernador (Omar Perotti) en la lucha contra el crimen organizado. No ha alcanzado", planteó en el video, difundido este martes al mediodía.Remarcó que "el crimen organizado no se desarrolla de un día para otro, requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, cooptar voluntades en la justicia y también en la política, que es lo que les garantiza su desarrollo, su expansión y fundamentalmente su impunidad". Luego, planteó que "las imágenes de los últimos días dan cuenta de hasta dónde son capaces de llegar con sus ilícitos propósitos"."Rosario nos necesita", sostuvo Fernández. "Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para resolver el problema", admitió.Luego planteó una serie de medidas tomadas con el objetivo de desarticular estas organizaciones del crimen y fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática.

"En primer término he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones estas fuerzas", precisó.En segundo lugar, sostuvo, "he decidido que el Ejército Argentino, a través de su cuerpo de ingenieros, participe de la urbanización de barios populares acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias". Amplió: "Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia, del mismo modo ejemplar que actuaron en la pandemia y en los incendios, lo harán ahora, con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que las necesita". Aclaró: "Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional".Por otra parte, remarcó: "Mañana el gobernador Omar Perotti firmará con la UIF el convenio para instalar una delegación allí en Rosario". Al respecto, Confió: "De esta manera, buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos derivados entre otras causas del narcotráfico"."Además, ya firmamos con la provincia de Santa Fe un convenio de colaboración y cooperación técnica con el Renaper que permitirá validar las identidades a través del sistema de identificación segura con rapidez en los operativos de seguridad. Y también incorporaremos 600 cámaras de reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario", precisó. Y planteó: "El sistema carcelario extremará la custodia de los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales"."Vamos a poner en el centro de la escena la autoridad del Estado para devolverle a la ciudad su vida en comunidad. Estamos tomando decisiones contundentes, no me tiembla el pulso en combatir el crimen organizado, a quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas", resaltó."Rosario, cuna de la cultura, de las ciencias y de las artes, no merece vivir en la zozobra, la manipulación informativa con el propósito del desgaste institucional y el juego político que hacen algunos para sacar provecho de esta situación solo merecen el repudio democrático. Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social en libertad y con seguridad, pero sobre todo vamos a hacer Justicia, se lo debemos a las víctimas de las mafias y se lo debemos a los hijos de esa ciudad", sostuvo."No permitiremos un solo acto más de impunidad, quienes son parte del crimen organizado deben saber que hay un Estado con la fuerza y la inteligencia necesaria para detener, juzgar y encarcelar a cada uno de los que ha causado daño. Sabemos que Rosario ocupa un lugar neurálgico del país, que es un centro de rutas que conectan el país y que tiene uno de los puertos más grandes de la Argentina, ninguna de estas virtudes pueden ser usadas a favor del crimen organizado para que puedan seguir desarrollando sus delitos", enfatizó.Finalmente, para cerrar su discurso, planteó: "Rosario es mucho más que los problemas que atraviesa y sabemos que va a salir adelante". Y remató: "Ninguna organización criminal o red mafiosa puede contra la fuerza de un pueblo unido y en defensa de su tierra y su vida en comunidad".