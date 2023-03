Tras reclamos, prometieron construir un edificio propio a una escuela

El dictado de clases será "rotativo"

Lo que reclamaba la comunidad educativa

Tras los reclamos de la comunidad educativa de la secundaria N°44 “Mariano Moreno” de Concordia "por un edificio propio y solución de problemas edilicios", funcionarios del Ministerio de Planeamiento y el CGE, junto a legisladores del departamento Concordia, encabezaron un encuentro en la escuela y, según confirmaron fuentes provinciales, “se trabaja en la expropiación de una superficie de terreno lindero al edificio y en el proyecto de la obra”.A través del diálogo, y analizando las diferentes alternativas para arribar a un punto de encuentro y solución a las demandas solicitadas en los últimos tiempos, funcionarios provinciales, junto a legisladores del departamento Concordia, mantuvieron una reunión con la comunidad educativa en una de las aulas de la planta baja del establecimiento.El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, acompañado por los diputados Ángel Giano y Néstor Loggio, la vocal del Consejo General de Educación Griselda Di Lello, y el director Departamental de Escuelas de Concordia, Fabián Vallejos. Lo hicieron junto a la rectora del establecimiento educativo, Edith Pereyra, un grupo numeroso de docentes y representantes de Agmer."Queremos transmitir la decisión de comprar el terreno. El gobernador Gustavo Bordet está comprometido con la educación pública, por lo que determinó que se avance en la materia", explicó a todos los presentes el ministro Richard. "La escuela va a tener un edificio nuevo", agregó el titular de la cartera provincial.Vale recordar que -durante toda la semana- se llevaron adelante asambleas por parte de la comunidad educativa de la “Mariano Moreno”, por lo cual, la actividad áulica fue nula durante esos días; es decir que los alumnos no comenzaron el ciclo lectivo 2023.Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, explicó sobre los procedimientos para la compra de la superficie de terreno lindero a dicho establecimiento educativo al que concurren 500 alumnos: "al tener la decisión política del gobernador en proceder a la compra del terreno, ahora avanzaremos en la expropiación del mismo: el primer paso lo daremos la semana que viene cuando le estemos dando ingreso al proyecto de expropiación", aseveró el legislador concordiense.Al hacer uso de la palabra nuevamente, Richard explicó el funcionamiento de su ministerio y los pasos administrativos/legales que se necesitan para desarrollar un proyecto asociado a infraestructura educativa."Nosotros somos un organismo de ejecución. Primero debe estar resuelta la situación dominial para luego avanzar en el proceso licitatorio. Pero mientras se resuelva la expropiación desde nuestro organismo iremos resolviendo el proyecto de obra acorde a las necesidades y demandas de la comunidad educativa. Tienen nuestra palabra", aseveró."Por lo antes explicado todo esto se presenta como una situación más compleja. Pero queremos resolver el problema y que la escuela Mariano Moreno se sume en un breve período a la lista de las 140 obras que tenemos en ejecución en materia educativa", agregó Richard, como así también fundamentó cuales son los resortes de control dentro de la esfera pública."Tenemos dos organismos de control que nos exigen la situación dominial. Por eso el punto de partida es obtener el terreno. Luego, el proceso licitatorio es de tres meses. Nosotros vamos a trabajar con el expediente en mano", culmino Richard.La asamblea de la secundaria determinó el comienzo de las clases del ciclo secundario para el lunes 13 de marzo y la realización de un nuevo encuentro para el viernes 10 de abril.Integrantes de la comunidad educativa detallaron que "se decidió utilizar las cinco aulas de la Mariano Moreno y cuatro aulas de la escuela Poenitz", ubicada en calle Concejal Veiga al 631.Según se explicó a, "lamentablemente, están faltando cinco aulas", por lo que "este comienzo de clases será de forma rotativa en los diferentes cursos"."En abril haremos el seguimiento del trámite administrativo", se indicó. Subrayando, además, que "la parte de Educación Física continuará suspendida porque no hay un lugar definido".El reclamo central era la construcción de "un edificio propio". A eso se sumaba, según la comunidad educativa, los "problemas edilicios que se vienen sufriendo desde hace años, con la implementación de la quinta hora en primaria dado que se comparte edificio con otra institución de nivel primario", por lo que "no hay espacio suficiente para el dictado de clases de todos los años y divisiones".Los docentes mencionaron, oportunamente, que se "pone en riesgo la vida de alumnos/as, docentes y auxiliares, violando toda la normativa vigente respecto a las condiciones de infraestructura, higiene y seguridad indispensables para garantizar el derecho a la educación".Entre los problemas citados por el sector figuraban la falta de espacios para desarrollar clases de Educación Física; falta de un salón de actos, ya que el mismo se encuentra inhabilitado por peligro de derrumbe a causa de las filtraciones de lluvia; falta de aulas en condiciones para el dictado de clases, habiendo espacios reutilizados con divisiones deficitarias y sin ventilación; puertas y ventanas que no abren o cierran impidiendo la ventilación en meses de altas temperatura; cortes constantes de agua impidiendo la higiene; baños precarios; falta de sala de profesores/as; falta de un espacio destinado a Biblioteca; falta de aprobación por parte de los Bomberos del Plan de Evacuación en Casos de Emergencia debido a la falta de condiciones edilicias necesarias para ello; falta de espacios de recreación para los distintos niveles a la hora del recreo.