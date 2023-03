Ricardo Gutiérrez: "Debe haber una propuesta fuerte y contundente para Paraná"

Referentes identificados con la UCR, el Peronismo y el Vecinalismo, junto a ciudadanos independientes, conformaron el espacio político "Compromiso".



Su referente, Rircardo Gutiérrez, expresó al programa Quién Dice Qué, de Elonce, que “nosotros pensamos que tenemos que empezar a ayudar ya, no esperar a llegar al gobierno. Hemos hecho muchas actividades sociales, venimos recorriendo hace tiempo”.



“Una asamblea nos pidió dos cosas: que continuáramos trabajando con el apoyo de Rogelio Frigerio en la provincia y que trabajáramos una propuesta en Paraná. Las propuestas se hacen con la gente, hablando con los comerciantes, con la gente en los barrios, viendo las necesidades. Trabajamos en esto, la gente luego dirá nuestro lugar”, remarcó.



En ese sentido, indicó que “vamos a trabajar esta propuesta porque es el mandato de la asamblea. Tenemos mucha gente colaborando con propuestas. Dialogaremos con todos los sectores, debe haber una propuesta fuerte y contundente. Hay que ser contundentes en las PASO y proyectarnos para la general”.



Se definió como “el mayor de seis hermanos, mi mamá era empleada doméstica, fue madre soltera. Si hay algo que me enseñó fue a trabajar y estudiar, algo que hice siempre. Gracias a Dios he podido hacerlo. He trabajado de mozo, en la empresa Oca, vendí autos, terminé la escuela secundaria, trabajé en televisión 11 años, luego trabajé en la primera gestión de Sergio Varisco”.



“Haber trabajado junto a Varisco me enseñó a querer el urbanismo, a recorrer y querer la ciudad. Uno ha conocido, conoce la gestión. Hemos ayudado en lo que podíamos. Sé cómo funciona el estado municipal, ayudamos en muchas cosas. La función pública es todo el día. Te llaman a las 2 a las 3, a las 5, hay tormenta, uno tiene que estar. Uno tiene que llegar al estado con buen equipo, compenetrado y comprometido. La ciudad es muy grande, hay que recorrerla, estar, ir a los barrios, ver el estado del alumbrado público, el tema de la basura, el turismo, todo”, dijo.



Remarcó que “tiene que haber más talleres de capacitación en los barrios, porque se les hace muy difícil venir al centro. Deben poder capacitarse y luego ejercer”.



Paraná “debe ser la única capital de provincia que mantiene todos los servicios: alumbrado, obras sanitarias y recolección. Por eso lleva un ritmo muy importante. Acá hay que trabajar todos los días sobre cómo está el personal, qué elementos faltan y demás”.



En la ciudad “falta trabajo en diferentes barrios de la ciudad. La gestión ha terminado muchas obras que nosotros dejamos, como por ejemplo la Sala Mayo, que estaba casi terminada. Terminó el hospital Illia, que también estaba casi culminado. La peatonal era una obra empezada y aún no se ha terminado. El arreglo de plazas era algo que habíamos comenzado. La gestión anterior se fue terminando los tres accesos importantes a la ciudad”.



“Hay muchas cosas que seguro esta gestión está haciendo. Ordenó el estado en la parte administrativa y operativa. Las gestiones van trabajando. Uno si quiere ganar el municipio no debe decir que el otro es malo, sino traer una propuesta superadora, hacia dónde la ciudad va a crecer, cómo insertarse y trabajar en tema turístico, qué servicios va a haber y demás”, indicó.



Resaltó que “hay que trabajar en turismo con la zona, hay que hacer circuitos con otras localidades, hay que mostrar las cosas que hay en nuestra ciudad. Tenemos armado un master plan para presentarlo más adelante. Seguiremos recorriendo la ciudad y escuchando a la gente”. Elonce.com