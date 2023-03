Gripe aviar y exportación: Bahillo contó que se analizó el impacto en el sector

Exportaciones entrerrianas

Se puede consumir

Se llevó a cabo en la capital entrerriana, una reunión de productores y empresarios avícolas con el Gobernador, Gustavo Bordet, el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, agentes del Senasa, la Oficina de Asuntos internacionales de la Secretaría de Agricultura, el agregado agrícola ante la Unión Europea (Gastón Funes), entre otros, funcionarios y representantes del sector.“Se trata de una reunión solicitada por ely agregó que “se debe tener en cuenta, que a partir de perder el estatus sanitario por el ingreso de la influenza aviar en el país, por protocolo sanitario, tenemos que autolimitarnos en las exportaciones”, explicó.“El sector avícola argentino, exporta el 17 por ciento de lo que produce,”, mencionó el funcionario nacional y agregó que “esta cuestión, generó preocupación en los empresarios, las autoridades provinciales y municipales, por lo que se generó esta reunión, que fue positiva”, relató Bahillo.”, explicó el Secretario y ratificó que no hay casos de Influenza aviar en la provincia. “. Hay casos en distintos puntos del país, de aves silvestres, mientras que, en sectores productivos, hay solo dos casos en la provincia de Río Negro y en Buenos Aires”, mencionó Bahillo a Elonce.En tanto, sostuvo que el protocolo señala que, al momento de detectar un caso, se debe comunicar a la OMSSA y automáticamente, “el país se pierde el estatus sanitario de “Libre de Influenza Aviar” y eso obliga a autolimitar las exportaciones. En caso de no comunicarlo y no actuar con total transparencia, las sanciones pueden ser más gravosas”, subrayó el Secretario de Agricultura.Por otra parte, el Secretario de Agricultura, llevó tranquilidad a la población y remarcó:, reiteró.Finalmente, explicó “la mayor preocupación de los productores y empresas entrerrianas del sector es que se reestablezca lo antes posible el estatus sanitario de “País Libre de Influenza Aviar””, concluyó.