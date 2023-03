Bordet: “El centro de las políticas está destinado a nuestros vecinos y vecinas”

Obras

El gobernador Gustavo Bordet inauguró, junto con el intendente Enrique Cresto, el acceso a Concordia por Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco, desde la autovía 14. La provincia invirtió 1.527 millones de pesos. “El centro de todas las políticas está destinado a nuestros vecinos y vecinas”, afirmó."Esta obra es de ustedes, es de los vecinos, porque sin ese reclamo continuo y constante durante tanto tiempo no se hubiese podido conseguir”, añadió Bordet. También adelantó que se trabajará en la ampliación de la obra, y que próximamente comenzará otra obra más para pavimentar calles de la ciudad, y el Campo del Abasto, por 1.300 millones de pesos.El gobernador resaltó las obras que se realizan y se proyectan para Concordia. Destacó las fuentes de trabajo que genera la obra pública, y expresó: "En este camino nos van a encontrar, trabajando en conjunto, no solamente en lo que tiene que ver con el desarrollo económico y productivo sino también con el desarrollo social y humano. Porque, en definitiva, el centro de todas las políticas está destinado a nuestros vecinos y vecinas”.La obra se llevó a cabo con una inversión del gobierno provincial de 1.527 millones de pesos. Los trabajos comprenden la repavimentación, iluminación, bicisenda y obras complementarias del acceso a Concordia por Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco, desde la autovía Artigas por avenida Vuelta de Obligado, en una extensión de casi ocho kilómetros. Además de la población, la obra beneficia a las pymes y la actividad económica, ya que en su traza se encuentran aserraderos, quintas y fábricas, y por el mismo circula parte del tránsito pesado de la región.Durante el acto, el gobernador también entregó dos ambulancias destinadas a la atención de salud pública del departamento. Una de ellas para el hospital Masvernat y otra para el centro de atención de Nueva Escocia. Asimismo, entregó aportes y firmó convenios para obras de pavimento en Concordia.“Tengo muchos afectos en este barrio. Trabajé muchos años como contador en la cooperativa de agua, y hablábamos de hacer este acceso. Parecía una utopía, un sueño que era muy difícil porque es una obra muy costosa, pero muy necesaria para muchos vecinos", remarcó Bordet en su discurso.Habló luego del "compromiso hecho" y sostuvo que "se quiso hacer de la mejor manera. Que no sea una obra más, ponerle un poco de asfalto como para cumplir y después a los cuatro o cinco años la obra se rompiera. Dijimos que haría una obra completa, con todo. Una obra que tenga la parte de hormigón en la zona más transitada, que tenga la iluminación necesaria con luces led en todo su trayecto, y fundamentalmente una obra que contemple una bicisenda que permita el tránsito de forma seguro de Magnasco hasta Zorraquín, porque muchos obreros del citrus, del arándano y de la madera van a trabajar en bicicleta, además de los chicos”, detalló."Esta obra es de ustedes, es de los vecinos, porque sin ese reclamo continuo y constante durante tanto tiempo no se hubiese podido conseguir. Las cosas se consiguen cuando hay una comunidad que se moviliza y pide”, remarcó luego.Por otra parte, el mandatario adelantó que “también estamos planteando la necesidad una ampliación, que contempla 14 cuadras más de pavimento dentro de Osvaldo Magnasco, y 12 cuadras más en Villa Zorraquín. Es lo que completa la totalidad de la obra”.“Trabajaron 180 obreros de la construcción y esto es muy bueno porque le da fuentes de trabajo a muchas familias, y lo más importante es que esta obra termina, pero esos 180 obreros de la construcción no quedan en la calle, porque se firmó un convenio para asfaltar cuadras de la ciudad y en el Campo del Abasto que equivale a 1.300 millones de pesos. Es decir, una obra de la misma magnitud", añadió Bordet.En ese marco, el mandatario provincial resaltó que Concordia “es una ciudad con gente que se levanta todos los días a trabajar, que le pone el hombro. Es una ciudad que merece mucho más y en esto es lo que venimos trabajando con el municipio para poder ir generando obras que mejoren la calidad de vida de la gente”.En otro tramo de su discurso, Bordet recordó que “venimos muy avanzados con la obra de la costanera Nébel que va a cambiar la fisonomía de la ciudad y va a generarle espacios para que cualquier concordiense pueda disfrutar con la familia”. También resaltó que es “una obra que va a traer saneamiento a una gran zona de la ciudad que la venía requiriendo desde mucho tiempo atrás”.También señaló que “estamos a punto de inaugurar el otro acceso que se hizo con fondos nacionales que es por ruta 4”, y que el intendente Enrique Cresto le transmitió que se está “empezando el acceso en doble vía desde el martillo hasta la ruta 14, y también del mismo modo obras que tienen que ver y que están conectadas directamente con el turismo como el aeropuerto nuevo que se está construyendo en la ciudad, que le va a asegurar una trazabilidad en materia y en afluencia de turistas a toda la zona de Concordia”.“Buscamos vincular todos los sectores productivos y por eso es que firmamos un convenio con la Federación Entrerriana de Citrus para prevenir el HLB. Estamos atravesando tiempos muy complejos. Nadie podía pensar que iba a haber gripe aviar en Entre Ríos y en Argentina, y sin embargo ya está”, advirtió.“Sé de la preocupación permanente de los productores citrícolas, más en momentos que no son tan propicios como este año. Con la sequía la cantidad de fruta a cosechar no es la óptima, pero la forma de trabajar es en conjunto, gestionando”, advirtió.Por otra parte, “abordando temas que no tienen que ver solamente con el desarrollo económico, sino también con el desarrollo social y el desarrollo humano, atendiendo las necesidades de nuestros vecinos”, afirmó Bordet.En esa línea, puso en valor la entrega de dos ambulancias que “vienen a reforzar el sistema de salud de la provincia”.Además indicó que “con Salto Grande se está implementando toda la aparatología para el servicio de hemodinamia del hospital Masvernat que tiene una inversión de 600.000 dólares”; y agregó que “esto va a posibilitar que mucha gente en la región pueda realizar el abordaje de hemodinamia sin tener que trasladarse a otro lugar”.“Esto es tener desarrollo económico, productivo, urbano y social-humano, porque en definitiva el centro de todas las políticas está destinado a los vecinos y vecinos de esta hermosa ciudad de Concordia”, concluyó Bordet.También participaron de las actividades el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la ministra de Salud, Sonia Velázquez; la titular Vialidad Provincial, Alicia Benítez; el presidente de la delegación argentina de la CTM, Luis Benedetto; y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila. Además, estuvieron presentes los diputados Ángel Giano y Néstor Loggio; el senador provincial Armando Gay; y el secretario general de la Uocra Entre Ríos, Walter Doronzoro, entre otras autoridades.Por su parte, al hacer uso de la palabra, el intendente Cresto recordó el compromiso del gobernador y que “ese compromiso hoy se está cumpliendo”. Resaltó “el objetivo y el compromiso de transformar Concordia”, y en ese marco, que “habíamos hablado con el gobernador de lo que es el aeropuerto internacional, la planta de agua, la planta de tratamiento, los accesos a la ciudad, la costanera Nebel; todo lo que hoy es una realidad en Concordia. Eso tiene que ver con un gran trabajo en equipo”.