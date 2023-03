Mujica llamó a la unidad sudamericana para romper patentes de vacunas

El expresidente de Uruguay, José Mujica, participó de un acto en el Palacio del Planalto durante su visita al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y durante su intervención defendió que los países de América del Sur se unan con el objetivo de romper las patentes de vacunas y medicamentos de importancia para las poblaciones de la región.El referente del Frente Amplio fue invitado a participar del evento que se llevó a cabo el miércoles 1° de marzo por su condición de miembro de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), y aprovechó la ocasión para poner un tema central de la pospandemia.Según Mujica,“Somos el 7% de la población mundial y tuvimos el 30% de las víctimas del Covid. No hubo reunión de presidentes [de Sudamérica]para romper patentes.Nadie nos va a dar derecho a la prosperidad si no sabemos luchar juntos en el discurso que vivimos”, expresó.Al respecto, el expresidente uruguayo sostuvo que, en su momento, incluso presidentes de otros países del mundo habían dicho que podrían apoyar la ruptura de patentes de vacunas contra el Covid-19, pero que luego se habían retractado. Entre ellos, mencionó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero también a las autoridades de China, Rusia y Europa que tenían el conocimiento pero prefirieron multiplicar la producción de vacunas según las reglas del mercado.En este sentido, Mujica destacó que impulsar esta demanda por separado no ayuda a la región, sino que es necesario “un acuerdo continental sobre lo que debemos hacer”. “Brasil es grande y fuerte, pero no tiene fuerza si no nos unimos todos. En este mundo, nadie nos va a regalar la prosperidad. No se trata de ser de derecha o de izquierda, se trata de no ser estúpido”, agregó.Finalmente, el expresidente recordó que este gremio no solo atiende a las clases bajas, sino también a los sectores más ricos de Sudamérica. “La pequeña burguesía también pierde, también pierde la gran burguesía latinoamericana. Sólo uniéndonos podemos empezar a cambiar las reglas del juego”, concluyó.La visita de Mujica en Brasil se dio en el contexto de la amistad del actual presidente brasileño con el expresidente uruguayo, pero también tuvo el objetivo de que el primero conociera el plan de integración regional que el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) quiere impulsar en América Latina."La idea es presentarles a todos los presidentes latinoamericanos esa propuesta concreta por escrito, elaborada por representantes de todos los países posibles, y que ellos tomen lo que quieran y lo demás lo dejen de lado o lo posterguen para cuando quieran", explicó en enero al semanario Búsqueda, cuando la idea de la integración regional comenzó a tomar forma.Para Mujica, se trata de "la única forma que habrá en el futuro de negociar con los grandes intereses económicos globales, algo que ya tiene muy instalado la Unión Europea y en lo que comienza a trabajar el continente africano".El expresidente consideró que "para defender lo que queda de soberanía es necesario juntar intereses en una política de largo plazo y sacar conclusiones de los fracasos que hemos tenido, porque en definitiva los fenómenos de integración fueron inquietudes políticas de políticos, de intelectuales, pero no tuvieron pueblo, no han hecho carne en nuestros pueblos". (Ámbito)