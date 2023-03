Acosta propone crear una Guardia Urbana “para combatir la inseguridad”

Creación de una Guardia Urbana

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta, en declaraciones amencionó que “ante los hechos de inseguridad que ocurren en Paraná, es necesario tomar cartas en el asunto”.“Una de las mayores preocupaciones de los vecinos de Paraná es la inseguridad, luego los temas económicos, social y cuestiones básicas como no poder llegar a fin de mes”, dijo la diputada al resaltar que “la inseguridad es uno de los ejes principales que veníamos abordando desde hace tiempo”.“Desde Juntos por el Cambio alertamos la situación y este gobierno tanto nacional como provincial y municipal no hablan del tema; notamos que el delito, narcotráfico y crimen organizado avanza en la capital entrerriana”, sentenció Acosta.Acto seguido, mencionó que la inseguridad se debe abordar de manera simultánea “”, dijo y arremetió contra el ministro de Seguridad de Nación al dar cuenta que “este jueves dio a entender que el narcotráfico nos ganó y ahora sentimos que no tenemos respuestas”.Acosta detalló que desde el gobierno municipal es posible generar propuestas para “combatir la inseguridad” y señaló que “sobre todo en lo que respecta a la prevención. Muchas veces hay casos de violencia como discusiones entre vecinos, problemas de tránsito y demás”, aseveró.En esta misma, línea la diputada, declaró que “a través de la educación, trabajo en conjunto se puede disminuir los casos de violencia social y educación”.”, explicó al tiempo que aseguró que en Entre Ríos “hay muy pocos agentes de policía para la cantidad que se necesitan; hay una gente cada 3.000 habitantes y se pierde la posibilidad de estar cerca del vecino”.Además, señaló que “muchos policías están apostados en garitas realizando controles del espacio público y este es un rol que podría realizar el Municipio a través de una guardia urbana”.Al consultarle por los detalles de esta guardia urbana, detalló que “es un paso previo a lo que es la Policía y serían personas que ayuden a prevenir los conflictos sociales. La Guardia Urbana sería el nexo entre el vecino y la policía, donde podrían intervenir en disturbios donde no se usen armas, ya sea por mediación o demás”Otra de las propuestas que sugirió Acosta para combatir la inseguridad fue la creación de, “donde los vecinos tengan a disposición un botón y los conecte en la policía. Además, resaltó la importancia se incorporar más radares de vigilancia”.“Estamos es un a situación del país muy compleja, y en Paraná se comienzan a ver crímenes más seguidos, como el de un hombre que mientras salía de testigo en un allanamiento encañonaron a su familia.”, enfatizó.