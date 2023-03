Empleados de Salud exigen pago de adicional al que tildan de “discriminatorio”

“Nos enteramos que algunos empleados del Ministerio empezaron a cobrar el, expuso auno de los empleados de Mesa de Entrada, Mario. Y agregó: “Es mucho dinero en una situación en la que todavía no llamaron a paritarias y queremos percibir lo mismo que el resto de los empleados, porque si no es una discriminación hacia el magro sueldo que tenemos”.De acuerdo a lo que indicaron los empleados de Salud, tras reuniones con la ministra,. “Nos dicen que el adicional es solo para un sector, pero después van agregando áreas y nos siguen dejando a la mayoría de los empleados del ministerio de Salud”, cuestionó Mario.por la cual hay una pelea de pobres contra pobres por una cuestión de que se les da a unos y a otros, no”, denunció el delegado de ATE en Salud, Ariel Leone, y no pudo precisar en número la cantidad de empleados que “quedaron fuera del pago del adicional”.Los empleados de Salud permanecen estado de, en el marco de un plan de lucha, “hasta haya una contestación a los reclamos por parte del Ejecutivo”.En la oportunidad, Leone también reclamó por la“porque el atraso salarial es muy importante”. “Queremos que todos los estatales tengamos una real recomposición salarial, y que no se generen estas cuestiones divisorias por decretos que salen de un día para el otro para algunas áreas y no todas”, fundamentó.“Hay un reconocimiento y aplausos para lo hecho durante la pandemia, pero económicamente a los trabajadores no se les dio nada, y ese es un gran descontento que permanece latente”, sentenció.Por su parte, Nadia Burgos, agregó: “Los trabajadores de Salud percibimos un salario que está muy por debajo de la canasta básica, el que además está compuesto por un montón de montos que no son remunerativos ni bonificables y, por lo tanto, generan una distorsión salarial muy profunda”.En ese sentido, Burgos cuestionó que “el código especial para ciertas áreas discriminó una pelea historia que lleva adelante el ministerio, como lo es el aumento al código 42, que reconoce el riesgo de salud y por el cual nos pagan 50 pesos desde 2007 a la fecha, sobre el cual pedimos, además, que sea remunerativo y bonificable”.“El decreto 6 estableció la creación de un adicional que en el recibo de sueldo impacta como código 243, pero es exclusivo para una determinada cantidad de áreas; por eso se genera una doble discriminación porque los trabajadores de Salud fuimos la primera línea durante toda la pandemia y lo seguimos siendo para sostener el sistema público de la provincia, y no somos reconocidos, y porque plata hay para un sector y no para el conjunto de los trabajadores”, fundamentó.Y cerró: “Exigimos que la ministra de Salud tome cartas en el asunto para que el reconocimiento que los gobiernos dicen tener para con nosotros se efectúe en un salario que nos permita vivir dignamente”.