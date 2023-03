Urribarri en Colón: “Frigerio quiere que las elecciones sean en julio"

El ex gobernador Sergio Urribarri participó este miércoles en Colón de un encuentro con representantes de distintos sindicatos. Pidió “dar algunos debates para que el peronismo vuelva a ganar” de cara al proceso electoral. Mencionó la reforma de la carta orgánica, la conformación de una mesa política y la fecha de las elecciones, entre otros aspectos. “Frigerio quiere que las elecciones sean en julio. Así lo anticipó en el canal de Macri. Pero no creo que le den ese changüí”, advirtió.Del encuentro, que se realizó en el Sindicato de Trabajadores Municipales, participaron miembros del gremio anfitrión, del Sindicato de la Carne, de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), trabajadores de Vialidad, de Enersa, del Centro de Capitanes de Ultramar y de la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Economía Familiar (Fonaf), entre otros espacios, a los que se sumaron dirigentes y militantes políticos de la ciudad de Colón y el departamento.“Estamos convencidos de que hay que hacer varias cosas para volver a ganar. Hablé en este tiempo con el presidente de nuestro partido, el gobernador Gustavo Bordet, con el compañero José Cáceres, secretario general, y converso permanentemente con la dirigencia. A todos y todas les digo que hay que hay que dar algunos debates”, expresó Urribarri.“Tenemos que discutir, por ejemplo, lo que vamos a hacer con nuestra carta orgánica, si va a haber minorías o no. Algunos estamos a favor, otros en contra, pero discutamos. También debemos evaluar si hay que conformar una mesa política en la que estemos todos y todas representados, como la que empezó a funcionar a nivel nacional”, propuso luego.“También hay que dar del debate sobre la fecha de las elecciones, expresar nuestras posturas al respecto. Ayer me mostraron unas declaraciones de Rogelio Frigerio en el canal de Macri donde dijo clarito que las elecciones en Entre Ríos son en julio. No sé cómo sabe él y acá no sabemos. Debe ser lo que él quiere, pero no creo que le den ese changüí. Pero bueno, es otra discusión que hay que plantear”, agregó.“De todas maneras, como siempre digo, nuestro espacio político va a estar en todas las listas, en todas las boletas, para todos los cargos, en todos los departamentos de la provincia. La historia nos avala. Recorrimos incontable cantidad de veces la provincia construyendo victorias electorales”, continuó Urribarri.Más adelante, repasó: “Desde que volví de Israel estoy recorriendo el territorio y haciendo de lo que había poco y nada en estos años. Poco y nada de peronismo, de marcha, de bombos y sobre todo de hablar cara a cara y mano a mano entre nosotros que es lo que más nos enriquece. Y a la vez hay un porteño que anda como pancho por su casa, que tiene una casa de fin de semana en el sur de la provincia adonde viene cada tanto a pescar y que está conociendo Entre Ríos como si fuera un turista”.“Me refiero a Rogelio Frigerio, quien cuando tuvo la enorme oportunidad política de ser ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación le hizo un gran daño a Entre Ríos paralizando obras solamente porque las habíamos empezado nosotros. A fuerza de militancia, pudimos romper el blindaje mediático que lo protege y los entrerrianos y las entrerrianas se fueron enterando de que este dirigente los privó de hospitales, rutas y viviendas”, expuso.“Hoy la dirigencia del peronismo de a poco empieza también a decir estas cosas que decíamos solamente nosotros. Hablan con cuidado, sin arriesgar mucho, pero es bueno que eso suceda. Porque nuestra gente no va a votar a quien hizo semejante daño a nuestra provincia”, manifestó.Por último, expresó: “En la historia no quedan los que especulan, hay que aguantar las piñas, cada piña nos endurece el cuero y tenemos resto para aguantar lo que venga. Convencidos de que el peronismo debe recuperar su capacidad transformadora. Tenemos que transgredir, ir un poco más allá. Pasamos por la vida una sola vez y hay que hacer las cosas ahora”.