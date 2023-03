El Presidente habló con Javkin tras el ataque mafioso y las amenazas a Messi

Política Fernández habló sobre el ataque al supermercado de la familia Roccuzzo

El presidente Alberto Fernández habló con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, tras el ataque mafioso a un supermercado de la familia Roccuzzo y la amenaza al futbolista Lionel Messi.El diálogo se produjo mientras el mandatario se trasladaba al distrito salteño de La Poma para encabezar un acto de entrega de viviendas."Hablé con el Presidente, que estaba en helicóptero llegando a Salta. Hablamos un ratito y quedamos en hablar de nuevo después", contó el mandatario de la ciudad santafesina.En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente de centroizquierda afirmó que durante la breve charla el jefe de Estado "se solidarizó" ante el violento hecho."Intercambiamos opiniones sobre cuáles son las hipótesis que tiene cada uno", añadió Javkin, quien recordó el encuentro que mantuvo la semana pasada con el Presidente."Tiene que haber accionar para defendernos. Tienen que priorizar a Rosario", reclamó el mandatario comunal."Acá dudo de todo. Tuve una reunión hace dos días con el gobernador (de Santa Fe, Omar Perotti) y las Fuerzas Federales y provinciales en la que hablamos del delito en la ciudad de Rosario y una de las zonas que mencionamos es muy vecina a ese lugar y fuimos muy explícitos en relación a la falencia de las Fuerzas en su despliegue para el cuidado de esos barrios y eso hoy sucedió ahí. Dudo de todo y de todos. No dudo del gobernador, pero sí de la Policía de Santa Fe", lanzó.En ese sentido, el intendente reconoció que "siempre la primera hipótesis es una banda mafiosa" vinculada al narcotráfico, aunque advirtió que en este caso "no hay una extorsión" contra la familia Roccuzzo."Yo soy intendente, aparezco mencionado en la nota, pero no tuve ninguna notificación de ninguna Fuerza de Seguridad: me enteré por un periodista. Es algo a esclarecer de manera urgente".Y concluyó: "Hablé con el ministro de Seguridad (Aníbal Fernández) y le dije que dudo de que en esto no tengan involucramiento las personas que tienen que cuidarnos, incluidas las Fuerzas que tiene desplegadas el Ministerio acá. También hablé con el Presidente y le planteé lo mismo. Por acción u omisión esto sucede y en las zonas donde planteamos que debía haber Fuerzas cuidándonos".Javkin también reclamó la presencia de Alberto Fernández en Rosario para conocer de primera mano la situación de violencia que padece la ciudad desde hace décadas.Fuentes oficiales indicaron a NA que en esa primera conversación telefónica el intendente "no le pidió que fuera"."Javkin estuvo muy agradecido por todo lo que se está haciendo y no le dijo nada de lo que dijo públicamente media hora después", señalaron allegados al Presidente.