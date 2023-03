“Hay cuestiones clave que no se resuelven”, dijo Lucía Varisco

Lucía Varisco, diputada provincial por la Unión Cívica Radical y que se encuentra trabajando en un proyecto para la ciudad de Paraná, habló sobre el discurso del Intendente Adán Bahl , al abrir un nuevo período de sesiones en el Concejo Deliberante y dijo que hay temas cruciales para el vecino que siguen sin resolverse., muchas de las obras que se mencionaron, fueron obras que iniciamos en nuestra gestión, y estamos orgullosos que se puedan continuar y finalizar, pero, que no están bien”, dijo la legisladora.. El tema del agua potable, nunca había pasado de tantos barrios en simultáneo con tantos días sin agua, más allá de la bajante del río o de los caños que son viejos, creo que hay otra falla que no logra resolver y tiene que ver con trabajo”.También hizo referencia al salario del empleado municipal “que está muy por debajo y es difícil exigirles cuando no llegan a fin de mes. El empleado municipal ha sido uno de los más castigados de esta gestión que terceriza desde la obra más grande hasta la más chica”.Finalmente, y al ser consultada sobre el año electoral, Varisco mencionó: “seguramente será muy intenso, vamos a trabajar como siempre en la ciudad con un proyecto en lo territorial, estamos muy entusiasmados y creemos que podemos tener una ciudad mejor, lo hacemos con mucha firmeza, convicción y también con mucha alegría. Desde nuestro espacio político, vamos a presentar una alternativa para la ciudad”, adelantó Varisco y no descartó estar al frente de la misma.