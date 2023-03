Acosta: “No escuchamos hablar de un tema tan complejo como es la inseguridad”

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta, analizó el discurso del intendente de Paraná, Adán Bahl en el marco de la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, y cuestionó que no haga mención a los hechos de inseguridad que se registran en la ciudad; asimismo, pidió que se finalicen las obras que se inician.“Nos preocupa que tanto el gobierno provincial como municipal y nacional no tengan como prioridad uno de los temas que para nosotros y también para los vecinos de la ciudad de Paraná alarma y preocupa como es la seguridad. No hubo mención en ninguna parte del discurso del Intendente (Adán Bahl) sobre la seguridad porque nunca se hace cargo desde ese lugar”, dijo la legisladora en diálogo conY acotó: “Entendemos que tiene que haber una decisión política de los gobiernos municipal, provincial y nacional, de atender una problemática que están sufriendo todos los vecinos de la ciudad. La semana pasada, muy cerca de Paraná asesinaron a una persona muy vinculada al crimen organizado donde vinieron sicarios de Rosario, entraron a la provincia y nada se sabe después de varios días de esta situación”, expresó en relación al crimen de Gustavo “Petaco” Barrientos.Paso seguido, Acosta mencionó que “estamos escuchando a muchos vecinos que sufren problemas de inseguridad continuos, hechos que antes veíamos en los medios nacionales y hoy se están viviendo acá. Son temas que en los barrios que recorremos, los vecinos nos dicen que el delito está aumentando y no escuchamos a las autoridades hablar de un tema tan complejo como es la inseguridad, el delito, el avance del narcotráfico. No hay una decisión política de atacar una problemática tan compleja. No es una prioridad para los gobiernos. Tampoco hay una decisión firme de trabajar en conjunto ni tomar medidas”.Volviendo al discurso del Intendente de Paraná, la diputada dio cuenta que Bahl “echó culpas a las gestiones anteriores sin hacerse cargo de las cuestiones que estamos viviendo actualmente; la ciudad está con muchas obras y lo reconocemos, pero pedimos que esas obras que comienzan se terminen. Tiene que haber una planificación para que las obras finalicen y los vecinos las puedan disfrutar”.En este sentido, Acosta remarcó que “venimos recorriendo la ciudad, hace mucho tiempo, trabajando en una propuesta para Paraná y en ningún momento lo trabajamos desde la chicana. Felicitamos las obras que se realizan, pero marcamos los errores”.“Otro tema crucial es el del transporte. El Intendente habló que están mejorando horarios y la verdad que eso no es lo que se ve en la calle, habla que está equilibrando el municipio y que la próxima gestión debería resolver este problema, pero tiene que ser responsable y hablar de qué manera piensa resolverlo porque, hasta ahora, lo único que hizo fue pasar la pelota a las próximas gestiones”, dijo finalmente la diputada de JxC y precandidata a la Intendencia de Paraná.