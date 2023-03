Acevedo: "Bahl utilizó un acto institucional para lanzar su campaña"

El intendente Adán Bahl inauguró un nuevo período de sesiones del Concejo Deliberante, donde repasó los principales lineamientos de su gestión.Al respecto, La concejal radical, Claudia Acevedo, comunicó : "El intendente repitió las mismas falencias de los discursos anteriores, evidentemente empujado porque la gestión no le permite mostrar logros que tengan que ver con el interés del conjunto de los paranaenses y en especial de los sectores más postergados", enfatizó.Y añadió: "Esperábamos definiciones más contundentes en torno a la situación social por la que atraviesan miles de paranaenses. Esperábamos definiciones en torno a un tema tan sensible para la ciudad como es el del Volcadero donde todo sigue igual y tampoco lo hizo en relación a la creación de nuevos jardines maternales, como había prometido y dijo que pondrá en valor a cuatro cuando son treinta y dos. Hizo otros anuncios rimbombantes como el de lograr una Paraná Inteligente, cuando en toda la gestión no tuvieron la inteligencia necesaria para ordenar el tránsito y el transporte público que, lejos de mejorar, se transformaron en un caos, y otra vez volvió a prometer cambios que aún esperamos".Agregó: "Contrariamente a su anuncio sobre la Ciudad Inteligente, dijo que la continuidad del Planetario, concebido como un enclave científico, cultural y turístico que se inició en la anterior gestión, no pudo ser priorizada, y aún espera. ¡¡¡Vaya contradicción!!!". Prometió suscribir un mar de licitaciones cuando aún no han podido finalizar el nuevo shopping y la transformación de la Feria de Salta y Nogoyá, por ejemplo, entre otras obras públicas que aún están en ejecución".Enfatizó: "Volvió a mentir en cuanto a los números que recibió, porque el municipio no estaba fundido como dijo. Como ya lo he explicado en otras oportunidades en las que esbozó la misma mentira, lo recibió con una deuda flotante, una parte que pertenece a la herencia del Banco Municipal que ellos mismos fundieron, y por créditos que se tomaron para obras que estaban en pleno desarrollo. Tampoco fue real la falta de maquinarias cuando asumió, ha tenido un Palacio Municipal con las puertas cerradas. Les agradeció el esfuerzo del trabajador municipal, que realmente se lo merecen, pero en materia salarial siguen con sueldos paupérrimos".Finalmente, sostuvo: "Esto es a grandes rasgos lo que he percibido en este discurso del intendente a poco de su finalización de mandato, pero seguramente si lo analizamos con mayor detenimiento, encontraremos muchas otras cuestiones que respaldan esta opinión en relación a un acto que dio una imagen más concreta de ser una movilización partidaria, en desmedro del verdadero sentido que debía tener. Si habrá sido un acto de campaña que hasta olvidó dejar Inaugurado el Período de Sesiones del Concejo Deliberante", concluyó Acevedo.