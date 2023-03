Fernández reivindicó su gestión y destacó la economía: los temas de su discurso

Tensión y cruces

Libertad e igualdad

La economía en crecimiento

Datos positivos sobre la economía

Economía Los puntos económicos que el Presidente destacó de su gestión y los pendientes

Defendió el equilibrio fiscal y la administración de reservas

Sobre la inflación

EL TEXTO COMPLETO DEL DISCURSO:

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy la apertura del 141 período de sesiones ordinarias del Congreso, con un discurso en el que cuestionó la "persecución" de la vicepresidenta Cristina Kirchner y lanzó duras críticas al Poder Judicial.Ante la Asamblea Legislativa y junto a la titular del Senado, el jefe de Estado reclamó a la Justicia que esclarezca su intento de asesinato: "Vuelvo a exigir a la Justicia que profundice la investigación. Les pido que actúen con la misma premura con la que se archivan causas contra jueces y empresarios poderosos".Además, resaltó que la Justicia "coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación, tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política".A escasos metros lo escucharon estoicos y con rostros adustos los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.El momento de mayor tensión de la Asamblea Legislativa se produjo cuando el Presidente apuntó al máximo tribunal por la cautelar que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación."Soy orgullosamente porteño, pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa Ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia", enfatizó.Sus palabras generaron una ola de aplausos de parte de los legisladores del Frente de Todos y los gritos de rechazo y abucheos de Juntos por el Cambio."Es un honor que me insulte diputado Iglesias", ironizó Fernández ante los cuestionamientos que lanzó el legislador del PRO por la Ciudad, quien durante los momentos previos a ese pasaje se había sentado de espaldas al Presidente para no verlo.Según remarcó, "los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional"."La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ´cuestiones políticas no judiciables´ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas", agregó el mandatario nacional.En otro orden, rechazó las críticas de quienes lo tildaron de "moderado", y sostuvo: "Fui yo el que estuvo al lado de Lula (Da Silva) cuando injustamente lo apresaron, el que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder, el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente y el que reclama y hace todo lo republicamente posible para que la Justicia vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular"."No tuve otro propósito que servir a mi pueblo, nadie podrá atribuirme ningún hecho por el cual me haya enriquecido", subrayó Fernández, que también reconoció "errores" durante estos más de tres años de gestión.Al hablar de economía, el Presidente aseguró que ni él ni su ministro del área, Sergio Massa, necesitan al Fondo Monetario Internacional (FMI) "para saber que hay que lograr el equilibrio fiscal"."No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. El equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones. Si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Cuidar el valor de la divisa es fundamental para seguir el camino del crecimiento", señaló.En ese sentido, apuntó contra quienes "anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas, intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza".El Presidente también defendió el Programa Potenciar Trabajo y señaló que con la transformación que se lleva adelante "58 mil titulares ingresaron al empleo registrado", sobre un total de 1.200.000 beneficiarios.En un discurso de dos horas, hizo un llamado a la oposición: "Ahora que volvimos a caminar no dejemos que las diferencias políticas coyunturales las pague nuestro pueblo. Allí donde sea posible avanzar, avancemos"."En virtud de ello, y de cara a un año que tendrá sus peculiaridades por el proceso electoral en curso, hago un pedido para que no condicionemos la aprobación de proyectos de leyes que los argentinos están necesitando", indicó Fernández a la tribuna opositora, que a diferencia del año pasado se quedó en el recinto hasta el final.Al referirse al proceso electoral de este año, el Presidente consideró que "hay mucho tramo por recorrer, pero eso sucederá si continúan estas políticas que ponen en el centro al trabajo"."Cuando el 10 de diciembre culmine este mandato que el pueblo me ha dado, podrán tener la certeza de que habrán tenido un presidente que le puso el pecho a cada problema que enfrentó. Que con aciertos y errores habrá puesto todo su esfuerzo en encontrar salidas en el laberinto en el que la historia nos encerró. Habrán tenido un presidente que honestamente todo lo entregó y solo se llevó el enorme honor que me han dado de presidir los destinos de esta Patria", destacó Fernández.Y finalizó: "Senadores, senadores, diputados, diputadas, pueblo de mi patria. Cuando discutimos grandes fortunas lo que estamos discutiendo es más igualdad. Porque solo a través de la igualdad, de crear las condiciones materiales para que todas y todos puedan tener las mismas oportunidades es que un país crece y progresa. Lo digo y lo repito: la verdadera libertad nace de la igualdad".Por otra parte, minutos antes, el presidente destacó que su gobierno trabaja para reducir la inflación y el déficit fiscal, dijo que la economía sigue creciendo y ponderó las obras destinadas a impulsar la producción energética de la Argentina.El jefe de Estado aseguró que la Argentina es "uno de los países que más creció en estos dos últimos años" y auguró que el país volverá a crecer este año. "A pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía", aseguró."Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más crezca del mundo y de los primeros de la región. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestra producción, algo que no sucedía desde el 2008", destacó.Advirtió que "no hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que debemos distribuir mejor nuestra generación de riqueza, pero es fundamental sentar las bases para el crecimiento equilibrado"."Si no crecemos, no hay nada para distribuir. Si crecemos sin políticas activas de distribución, la riqueza se concentra en pocas manos. En ese clivaje es donde tiene que asentarse un Estado inteligente y eficiente", afirmó.Al hablar ante la Asamblea Legislativa, Fernández señaló que "si crecimos y generamos más empleo, más inversión y más consumo fue porque adoptamos desde el Estado políticas activas. Desde la preservación de empresas y de empleo durante la pandemia hasta las actuales políticas que estimulan la producción y las exportaciones, las que promocionan líneas de créditos y las que buscan acuerdos entre las partes en todos los sectores productivos".Fernández destacó que la economía "volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento de 5,4%. De este modo, sumamos más crecimiento al 10,3% que se registró durante el 2021"."En 2022 la actividad industrial creció 4,5% respecto a 2021, y muestra un crecimiento del 12,1 % en la comparación con 2019. La industria encadenó 15 meses de subas continuas y el empleo industrial alcanza el nivel más alto desde junio de 2018, acumulando 29 meses consecutivos de expansión, registrando más de 86 mil nuevos puestos de trabajo con relación a diciembre de 2019", señaló."En el sector de prendas de vestir, cuero y calzado, a noviembre de 2022 se registró la vigésima primera suba interanual consecutiva con una producción 45,8% más alta que en 2019. Para el mismo mes (noviembre de 2022) la Siderurgia registró un incremento de 28,4% respecto a 2019. La producción de alimentos es 13,1% mayor que en 2019 y la de Maquinarias y Equipos 45,6% por encima del 2019", indicó.Señaló que "en 2022 el consumo interno de cemento totalizó 12,8 millones de toneladas. Se expandió 7,3% en comparación con el año anterior y 17,1% frente a 2019. De esta manera, el consumo acumulado del año fue el mayor desde 2004".Destacó que "la recuperación también fue muy fuerte en las pymes industriales, con la utilización de la capacidad instalada industrial y la rentabilidad industrial Pyme en su mayor nivel en más de 3 años. En cuanto al sector agropecuario, el año cerró con las preocupaciones que genera una sequía muy severa que en mayor o menor medida viene afectando la producción de trigo, cebada, soja y maíz. Ante estas dificultades climáticas, el Estado ha dispuesto un conjunto de instrumentos para apoyar a los productores más afectados, como lo hacemos con todos los sectores de nuestra economía. No obstante, las exportaciones del sector durante 2022 fueron récord".Ponderó que "se produjeron más de 142 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y otros cultivos. En la campaña 2021-2022 el área sembrada fue superior a los 42 millones de hectáreas, un récord histórico. También se registró crecimiento productivo, en carne bovina y porcina, que alcanzó niveles nunca antes visto".Alberto Fernández, defendió la búsqueda del equilibrio fiscal y la administración de reservas para apuntalar la producción como herramientas de política económica que apuntalen la producción y la creación de empleo."No necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas", sostuvo el Jefe de Estado en su discurso ante la Asamblea Legislativa."Aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte", enfatizó.Fernández recalcó: "Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones. Si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos".El presidente aseguró que "cuidar el valor de la divisa es fundamental para seguir el camino del crecimiento".Fernández destacó la importancia de las cuentas públicas a menos de 24 horas de que el Congreso Nacional aprobó una moratoria que para la oposición ahondará la crisis del sistema y el déficit fiscal.El Presidente le apuntó a la oposición al sostener: "A menudo escuchamos a los que anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas. Intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza".Inmediatamente remarcó que "quienes hicieron estallar la economía argentina hace apenas tres años, son los mismos que ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro".En contraposición, enfatizó: "Nosotros seguimos trabajando con firmeza y prudencia y vamos obteniendo resultados que podemos exhibir".Fernández, afirmó que está "abocado a reducir la inflación", pero evitó dar cifras y eventuales medidas para combatirla, al tiempo que aclaró que el objetivo es reducirla "sin aumentar los niveles de pobreza"."La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía. Todos sabemos bien que la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas", sostuvo el primer mandatario durante su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa.Dijo que al presentar indicadores positivos "no pretendemos negar las dificultades que enfrentamos. No rehuimos los problemas. No recurrimos a neologismos para describirlos"."Estamos abocados a reducir la inflación sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo. Que quede claro", enfatizó al hablar ante la Asamblea Legislativa.Si bien evitó ahondar en el problema de fondo que genera la inflación precisó que uno de los problemas fue el gasto en energía por US$5.200 millones que debió afrontar la Argentina en 2022 producto de la invasión de Rusia a Ucrania."Lo hicimos porque no estábamos dispuestos a frenar la producción y el crecimiento", enfatizó en Presidente.Al iniciar su discurso, Fernández sostuvo que asumió el Gobierno "signado por la inflación" y el "endeudamiento" y en el que el Estado "había abandonado su condición de organizador de la economía".El Presidente evitó dar cifras tanto de la tasa de inflación con la que tomó el gobierno a finales de 2019 y la variación de precios que se produjo durante 2022.En cambio, expresó un fuerte gesto de apoyo al ministro de Economía, Sergio Massa, a quien le agradeció hacerse cargo de la cartera.

Discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa by ELONCE Paraná on Scribd