UPCN propuso la creación de un escalafón para los trabajadores de la UADER

Un numeroso grupo de trabajadores nucleados en UPCN se hizo presente en la reunión del Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), llevada a cabo hoy por la mañana en la sede Rectorado. En este marco, Juan "Meco" Salas, representante de UPCN en el Consejo por el claustro administrativo, presentó una nota mediante la cual el Sindicato solicitó la creación de un escalafón propio y cargos para las y los trabajadores de la UADER.La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, tomó la palabra y explicó que la propuesta del gremio "pretende dar solución a irregularidades que desde hace muchos años padecen las y los trabajadores y tiene que ver con la inestabilidad laboral que les genera el sistema de remuneración mediante horas cátedra". Además, la dirigente expresó que "el criterio político utilizado para realizar las renovaciones es interpretado por los trabajadores como una situación de violencia laboral y económica, términos muy fuertes y de los que no se habla en la administración pública", denunció.En su intervención expuso que "desde UPCN creemos firmemente que si hay alguna situación de este tipo tenemos que tratarla y solucionarla, porque el tema no se termina cuando me voy de mi trabajo, sigue cuando estoy en mi casa, cuando no llego a fin de mes o cuando tengo que firmar una nota que un día me ponen delante y me dicen 'o aceptas esto o te podes quedar sin las horas cátedra'".Domínguez aclaró que en UPCN "no queremos una reunión aislada para debatir este tema, solicitamos un ámbito de discusión; de lo contrario todo se trata en el Consejo Superior sin las organizaciones gremiales. Las autoridades de la Universidad tienen que aprender a darle participación a los sindicatos, porque la mirada del Consejo no es la misma que la de nuestro gremio que, sostenemos, debe ser tenida en cuenta", dijo Domínguez.En la misma línea, la dirigente expresó que, si bien desde la UADER manifestaron que ha habido proyectos para solucionar esta problemática, "la diferencia es que fueron iniciativas que vinieron solo desde la universidad y ahora hay algo fundamental que cambia la historia de este proceso, acá hay una decisión de los trabajadores", subrayó.Por último, hizo referencia a la difícil situación salarial que están atravesando las y los trabajadores. "Hoy quedarse con una hora de trabajo menos puede significar que un compañero deje de comprar elementos esenciales para su familia. Esto es un problema grave, no se puede tapar el sol con las manos", concluyó.