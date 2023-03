Bahl: “La forma correcta de gestionar es con visión de futuro”

El intendente Adán Bahl inaugura, por cuarta vez consecutiva, el período legislativo 2023 este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. El mandatario municipal se presentó “con la gran satisfacción del deber cumplido” y aseguró: “Siento que no fallamos a los que nos acompañaron con su voto de confianza, y a los que no, porque desde un primer día dije que iba a gobernar para todos, sin ningún tipo de distinción ni bandería política, y eso venimos haciendo porque no conozco otra forma de gestionar lo público”.

“A eso nos comprometimos cuando asumimos el desafío de sacar a Paraná de la inercia tras años de dilapidar su potencial, por eso siento que cumplimos, porque, aunque falte mucho, en cada obra nueva veo progreso para la ciudad, cada obra implica una trasformación, con cada intervención cambiamos la realidad de un barrio y percibimos alegría compartida en la cara de los vecinos”, aseguró Bahl.En la oportunidad, reconoció que “las más de 150 obras en Paraná generan molestias, los cortes de calles, los desvíos y las plazas en construcción, pero –según prometió- las obras se están terminando y nos encontramos con espacios renovados en cada esquina de la ciudad”. “No trabajamos en el maquillaje, sino en los cimientos”, sentenció y repasó los trabajos de repavimentación realizados en las principales arterias de la capital provincial. “El tiempo mostrará que la forma correcta de gestionar es con visión de futuro, sin importar quién sea el próximo responsable del gobierno local, priorizando el desarrollo de Paraná con políticas púbicas sostenidas que trascienden el corto plazo, que es la única manera de lograr un verdadero cambio”, fundamentó.Durante su discurso, Bahl anuncióde 10,6 MEGAS –que representará la producción de unos 18.000 Kwh/año- en la mitad de las 21 hectáreas recientemente incorporadas al Parque Industrial. “Vamos a ser el primer Municipio productor de energías renovables de la Provincia”, sostuvo el intendente al confirmar que en 60 días firmará el decreto para licitar la obra. “Es un paso gigante para Paraná, tanto en términos ambientales como productivos. Una inversión financiada ciento por ciento con fondos municipales, que podemos hacer porque, primero, pusimos las cuentas en orden”, explicó.

