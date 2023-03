Bahl anunció la construcción del edificio “Paraná DC” y un parque fotovoltaico

Los anuncios

El intendente Adán Bahl inauguró, por cuarta vez consecutiva, el período legislativo 2023 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde repasó los principales lineamientos de su gestión y afirmó que el objetivo es “transformar con obras estructurales” a Paraná. "Nuestra receta es sencilla: trabajo y más trabajo", sostuvo.El mandatario municipal se presentó “con la gran satisfacción del deber cumplido” y aseguró: “Siento que no fallamos a los que nos acompañaron con su voto de confianza, y a los que no, porque desde un primer día dije que iba a gobernar para todos, sin ningún tipo de distinción ni bandería política, y eso venimos haciendo porque no conozco otra forma de gestionar lo público”.“A eso nos comprometimos cuando asumimos el desafío de sacar a Paraná de la inercia tras años de dilapidar su potencial, por eso siento que cumplimos, porque, aunque falte mucho, en cada obra nueva veo progreso para la ciudad, cada obra implica una trasformación, con cada intervención cambiamos la realidad de un barrio y percibimos alegría compartida en la cara de los vecinos”, aseguró Bahl, según registróEn la oportunidad,, los cortes de calles, los desvíos y las plazas en construcción, pero –según prometió- las obras se están terminando y nos encontramos con espacios renovados en cada esquina de la ciudad”.sentenció y dio como ejemplo que cuando se amplía una arteria se modifica todo el sistema de cañerías y estructura de saneamiento para que a futuro no tenga que romperse el asfalto en caso de eventuales reparaciones. Y añadió que se trata de “una forma de hacer que no sale en las fotos (…) priorizando el desarrollo de Paraná con políticas públicas sostenidas, que trascienden el cortoplacismo”.“El tiempo mostrará que la forma correcta de gestionar es con visión de futuro, sin importar quién sea el próximo responsable del gobierno local, priorizando el desarrollo de Paraná con políticas púbicas sostenidas que trascienden el corto plazo, que es la única manera de lograr un verdadero cambio”, fundamentó.“Pasamos de ser una ciudad que vivía del empleo público a otra donde predomina el desarrollo de la industria, la economía del conocimiento y el turismo”, destacó Bahl respecto al plan para el desarrollo local.Durante su discurso, Bahl anuncióde 10,6 MEGAS –que representará la producción de unos 18.000 Kwh/año- en la mitad de las 21 hectáreas recientemente incorporadas al Parque Industrial. “Vamos a ser el primer Municipio productor de energías renovables de la Provincia”, sostuvo el intendente al confirmar que en 60 días firmará el decreto para licitar la obra. “Es un paso gigante para Paraná, tanto en términos ambientales como productivos. Una inversión financiada ciento por ciento con fondos municipales, que podemos hacer porque, primero, pusimos las cuentas en orden”, explicó.Asimismo, anticipó, la materialización de un HUB de Innovación Abierta y adelantó que se proyecta una TECNOTECA. “Este año, vamos a dar un salto cualitativo: con financiamiento del gobierno provincial,que se quieran instalar en Paraná. Una inversión de 1500 millones de pesos que modificará sustancialmente el perfil del área del Túnel Subfluvial, y la proyección económica de toda la ciudad", especificó.Más adelante, según transmitiócomunicó que -junto al presidente Alberto Fernández y al gobernador Gustavo Bordet- firmó los convenios para la construcción de dos grandes obras:“Son proyectos integrales, para seguir acompañando el crecimiento de la ciudad y mejorar su conexión con las localidades de su área metropolitana”, argumentó.En la oportunidad, informó que entre mediados y fines de marzo finalizan los trabajos en cinco plazas barriales y también en las plazas Sáenz Peña y Petit Pisant. Y avisó que mayo estarán listas Plaza Alberdi y Mujeres Entrerrianas., anunció Bahl al comentar que el proyecto surgió del trabajo junto a toda la comunidad. "Nos va a permitir recuperar y fortalecer uno de los principales pulmones verdes de Paraná", ponderó.Además, notificó el llamado a licitación paraplaza Francisco Arce, en vecinal Antonini; plaza La Amistad, en barrio Tiro Federal; Guido Marizza, en 21 de Septiembre; plaza Los Lapachos, en vecinal Espejo; y Amaneceres del Seminario, en Brisas del Este.En cuanto al turismo, valoró el trabajo junto al sector privado para generar una agenda de calidad que atrae visitantes e invita a los paranaenses a quedarse en la ciudad. El acompañamiento a distintos eventos, programas como Ciudad Activa y el trabajo desde Marca Paraná con todos los sectores (“un proyecto colectivo de ciudad”, definió) son parte de esta tarea. “Actualmente somos uno de los destinos más elegidos por los argentinos a nivel regional”, afirmó y concluyó que “trabajando juntos, estamos desarrollando el potencial de Paraná y transformándolo en oportunidades para todos”.Respecto al mismo punto, un anuncio importante fue que, con financiamiento de Nación,lo que sumará un nuevo atractivo. El miércoles próximo se abrirán los sobres de la licitación. De esta manera, indicó el Intendente, “cumpliremos con la reactivación de todas las obras abandonadas por la gestión anterior”.En su alocución, el intendente divulgó que en estos días abrirá los sobres para comenzar con lael que fuera refaccionado durante la gestión a su cargo.Bahl explicó que se planificó para resolver “el déficit enorme en infraestructura y planificación que tenía Paraná y sentar las bases para un desarrollo ordenado y equitativo de una ciudad en crecimiento”. En ese sentido, la actual gestión desarrolló, gracias al acompañamiento de Nación y Provincia,desde el 2019 hasta hoy. Del total de obras iniciadas, destacó,La planificación incluye Movilidad (ensanche y pavimentación de avenidas, modernización de accesos); Conectividad (Este – Oeste a través del Sur, circuito de tránsito pesado, Circunvalación); recuperación de espacios públicos y de la trama vial (se amplió la capacidad de bacheo y pavimentación en el centro y los barrios), entre otros.En cuanto a servicios, mencionó la reactivación del Plan Director del Agua y el trabajo junto al ENOHSA y el Gobierno provincial y nacional para resolver problemas estructurales causados por años de desinversión. Y enumeróEn este punto, el Intendente valoró la puesta en marcha de la primera etapa en la doble contenerización y separación de residuos. “Un punto de no retorno hacia el cuidado del ambiente en Paraná que logramos trabajando juntos: el Municipio, invirtiendo en la infraestructura necesaria, y los vecinos separando diariamente los residuos en sus domicilios”, sostuvo y remarcó que “los números son alentadores y los cambios, paulatinamente, se están viendo”. En ese sentido, llamó a la colaboración de todos.Otros ejes en cuanto al cuidado del ambiente fueron el plan de iluminación con sistema LED y la incorporación de 6000 unidades entre 2020-2022, bicicletas públicas (más de 10 mil usuarios activos), sistematización de arroyos (la obra en Las Viejas permitirá recuperar el ingreso a las aguas del Thompson), Islote Curupí y el Plan de Arbolado (en 2022 se plantaron 3900 especies, un número que este año se espera duplicar), entre otras acciones.Respecto a este eje, Bahl enumeró el acompañamiento a los emprendedores de la economía social, el fortalecimiento de los espacios de primera infancia, el deporte social con las nuevas Escuelas Deportivas Municipales, la Escuela de Deporte Adaptado y la de Deportes de Playa en el Thompson, las Colonias y Actividades de Verano para todas las edades, las obras del PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial) llevando servicios, trama vial y espacios públicos a cuatro barrios de Paraná: Humito, Kilómetro 3, Los Arenales y Toma Nueva (pronto va a licitarse la primera etapa del PROMEBA Arroyo Colorado).El intendente señaló que se incorporó tecnología para simplificar y agilizar los trámites de los vecinos. Y mencionó el portal Mi Paraná, la digitalización completa de los trámites de habilitaciones, Muni, el chatbot del Municipio, y la incorporación de un portal de Gobierno Abierto en la renovada web municipal (www.parana.gob.ar). Participación y transparencia son ejes importantes en este sentido.“Hoy los trabajadores, con la capacitación, los estímulos y las herramientas necesarias, están prestando los servicios públicos con la misma eficiencia que una empresa privada”, destacó Bahl y agradeció el compromiso y el rol de los agentes del Municipio dentro del plan para transformar la ciudad. Capacitación, recuperación del salario y jerarquización de la carrera son parte de este eje.En este punto, enumeró avances como la creación y profesionalización de un nuevo cuerpo de inspectores, el programa Acceso Seguro junto a escuelas de la ciudad, el trabajo de concientización en seguridad vial con escuelas, comisiones vecinales y otros actores de la comunidad, y las medidas de control implementadas para prevenir accidentes en zonas muy transitadas.En cuanto al transporte, Bahl reconoció “pendientes” pero valoró que se dieron “los primeros pasos” con el compromiso de profundizar esa línea este año. Además, dijo, se controla el cumplimiento de los horarios para dar previsibilidad al usuario y se sanciona a la empresa en cada caso de incumplimiento. “Junto al gobierno provincial, gestionamos en cada oportunidad para garantizar el cobro a tiempo por parte de los trabajadores del transporte y evitar medidas de fuerza que impliquen la suspensión del servicio”, afirmó y destacó que, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, se realiza un estudio técnico integral sobre el transporte público que contempla no sólo a Paraná sino también a su área metropolitana.Por último, Bahl reconoció el trabajo del Concejo Deliberante “acompañando muchas de las políticas que hoy están generando desarrollo para la ciudad y empleo para nuestros vecinos”. Afirmó que “nuestra receta es sencilla: trabajo y más trabajo. Un equipo sólido. Una visión clara de hacia dónde vamos. Un método: la colaboración público privada, la escucha y el diálogo”. Y convocó a la ciudadanía a sostener los cambios y profundizarlos: “Pudimos transformar la ciudad incluso en medio de la adversidad. Juntos logramos que Paraná vuelva a ser sinónimo de orgullo y de progreso”.

Discurso del intendente de Paraná, Adán Bahl, ante el Concejo Deliberante by ELONCE Paraná on Scribd

En ampliación.-