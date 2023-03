Ballay dio detalles sobre el proyecto de ley de Promoción Industrial

El ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay, expuso durante una reunión de las comisiones de Comercio, Industria y Producción y de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde se presentó el proyecto de ley de Promoción y Desarrollo Industrial enviado por el Poder Ejecutivo.



En el encuentro de las comisiones, la primera presidida por el diputado provincial Néstor Loggio; la segunda por su par Vanesa Castillo, participaron diputados del oficialismo y la oposición, además del presidente y el secretario de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Gabriel Bourdin y Eduardo Tonutti; y del licenciado Daniel Weiman, quien asesoró a la comisión con su equipo técnico.



El proyecto es resultado de un trabajo articulado del equipo de diputados con la Dirección General de Industria y el equipo técnico de la UIER. Se trata de un proyecto de ley que busca incorporar empresas a la Promoción Industrial, pero también respaldar a las ya existentes que realizan nuevas inversiones.



Al respecto, el ministro Ballay destacó que "este proyecto de ley que se está debatiendo en la Legislatura fue realizado en forma conjunta con la Unión Industrial, con parte de los legisladores y con los equipos técnicos del Ministerio de Producción. Esto forma parte de una política de Estado del gobernador Gustavo Bordet, de trabajar en forma conjunta con las instituciones".



Aclaró que "son normas perfectibles, mejorables, pero estamos frente a un gran desafío, un proyecto de ley que entendemos que va a ser acompañado por todas las fuerzas políticas porque estamos hablando del desarrollo futuro de la provincia de Entre Ríos. Y acá creo que no hay ninguna consideración política partidaria que no lleve el mismo objetivo, que es el desarrollo de la provincia". En ese sentido, consideró "altamente positiva la reunión".



Sobre los tiempos que restan para aprobar la norma, explicó que "ingresó a la Cámara de Diputados y esta es la primera reunión en comisión. Hubo tres o cuatro puntos que algún legislador y también la UIER plantearon de modificar, ahora los equipos técnicos van a trabajar en ello, y entiendo que le darán ingreso al proyecto en la próxima sesión y esperemos en 15 días estar tratándola".



Respecto a algunos de los puntos que incorpora la norma, precisó que el tema de la sustentabilidad de los puestos de trabajo es uno de ellos, “pero independientemente del sostenimiento del empleo también hay una decisión del gobernador de acompañar el nuevo empleo industrial, que ya lo estamos haciendo; pero fundamentalmente apoyar las nuevas inversiones, tanto las que puedan venir de afuera de nuestra provincia, como las de nuestros industriales que están permanentemente apostando a la provincia, para que puedan ampliar y desarrollarse”.



Por su parte, el titular de la UIER celebró el encuentro: "Me parece muy importante que el sector político esté abierto a la discusión de las políticas públicas que nos faltan a los privados como para poder desarrollar nuestras actividades".



En ese marco, Bourdín resaltó el hecho de "tener la posibilidad de discutir este nuevo proyecto de ley de Promoción Industrial que hemos venido trabajando en forma conjunta con el Ejecutivo" y señaló que "lo que buscamos es que la provincia de Entre Ríos tenga las mismas oportunidades que tienen las provincias más desarrolladas".