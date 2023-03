Casaretto: "Ley de Plan de Pago Previsional es para los que más lo necesitan"

Se sancionó la ley de Plan de Pago de Deuda Previsional que permitirá a 800.000 personas, que no cuenten con los años de aportes, puedan acceder a una jubilación. "Esta ley permite ampliar derechos a argentinas y argentinos que lo necesitan", destacó el diputado nacional, Marcelo Casaretto.Durante su alocución en el Recinto, explicó que "el sistema previsional hoy se financia con un 55 por ciento de contribuciones del total de las derogaciones que se fijan y el 45 por ciento son aportes del conjunto de los argentinos, y siempre fue así".Recordó que "en el 2003, en ese momento había un 60 por ciento de los argentinos, adultos mayores, con cobertura previsional y el 40 por ciento no la tenía. No era un sistema aceptable por los argentinos y hubo que sancionar dos leyes, 2005 y 2014, que permitieron las moratorias y planes de pagos para ampliar hasta un 97 por ciento de cobertura a los adultos mayores"."Nosotros reivindicamos esas dos leyes que permitieron ampliar derechos para los argentinos y argentinas", aseguró.En ese sentido, el secretario de la Comisión de Presupuesto y miembro de la Comisión Previsional remarcó que "nosotros queremos un sistema jubilatorio para que este plan de pago les permita acceder una jubilación porque hay una diferencia básica entre la jubilación y la pensión. Por un lado, el reconocimiento de los años de aporte que hizo la persona y, por otro lado, da lugar a una pensión; es decir que la persona que se jubila, en el caso de que fallezca, pueden, sus derechos habientes, cobrar la pensión que no la cobrarían en el caso de la PUAM"."Nosotros tenemos que buscar la sustentabilidad del sistema, pero acá nos encontramos con la realidad de que un 35 por ciento de la actividad económica, desde el punto de vista del trabajo, es no registrado. Todos quisiéramos que esto no fuera así, pero es la realidad y en ese contexto tenemos que darle las herramientas a esas personas que no pueden aportar o que lo han hecho pero que no llegan a los 30 años que se requieren para jubilarse" enfatizó."Cuando vemos qué pasa con las moratorias vigentes, la última venció en julio del año pasado y se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022. A partir de ese momento, en enero y febrero, todos los que van a la ventanilla de Anses rebotan porque solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres acceden a la edad con los años de aportes requeridos. Y nadie decide no aportar, en todo caso el trabajador, siempre quiere trabajar en blanco y si no hace los aportes es producto de una condición económica que lo trasciende", finalizó.