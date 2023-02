La moratoria previsional es ley: detalle del proyecto aprobado en Diputados

Política Diputados debate proyecto de moratoria previsional que establece plan de pago

Ley de moratoria previsional, punto por punto

La Cámara de Diputados debatió este martes en una sesión especial, a pedido del bloque del Frente de Todos (FdT), el proyecto de moratoria previsional que permitirá resolver la situación de unos 800 mil trabajadores y trabajadoras en edad de jubilarse que no cuentan con el total de aportes realizados y otro que crea un programa de digitalización de las historias clínicas para todo el país.Con 134 votos a favor, 107 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el proyecto de ley de moratoria previsional.La propuesta, presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008 inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.Cada mes, los trabajadores en edad de jubilación que no cuentes con los aportes necesarios tendrán que pagar una cuota de la moratoria para poder comenzar a cobrar su prestación.La cuota se calculará como un porcentaje (basado en el componente previsional) sobre la remuneración mínima imponible y podrán comprar años hasta 2008. Los ingresos en concepto de cuota componen los recursosde aportes y contribuciones que se destinan a ANSES.Según estimaron desde ANSES, en 2023, alrededor de 620.000 personas podrían jubilarse, con erogaciones netas de 278.086 millones de pesos. Fuente: (Ámbito)