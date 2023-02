Fernández: "No importa quién presida el país, sino que sea uno de los nuestros"

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) inaugura el Colector Cloacal Morón Sur. https://t.co/5jmKWk0eX6 — Casa Rosada (@CasaRosada) February 28, 2023

El presidente Alberto Fernández le pidió a los argentinos "que no se desvíen de la senda" y advirtió que "no importa quién va a presidir la Argentina", siempre que sea del Frente de Todos.Así se manifestó el mandatario al encabezar un acto en Morón junto al gobernador, Axel Kicillof, y la titular de Aysa, Malena Galmarini, en el que hizo referencia al debate que atraviesa las elecciones presidenciales del 2023.En la ocasión se inauguró el nuevo Colector Cloacal Morón Sur y las redes secundarias de desagües. "Mal que les pese a algunos, con nuestros modos y formas, vamos a seguir en nuestras formas, y les pido a los argentinos que no desvían la senda", reclamó el mandatario ante el auditorio del Club Social y Deportivo Rivadavia 87."Un día desviaron la senda y votaron a De La Rua y el país se desmoronó porque hay una lógica política que todos tenemos y no debe ser alterada", reflexionó al tiempo que cuestionó con dureza a la gestión de Cambiemos en materia de obras públicas y criticó al sistema de la Participación Público Privada (PPP) utilizado para el financiamiento de las mismas.En la misma línea, manifestó: "Necesitamos de la compañía de ustedes. No importa quién va a presidir la Argentina, lo que sí, importa es que sea uno de los nuestros para que no se altere el movimiento político que le hemos dado a la Argentina"."Les pido que este acto de hoy sirva para que reflexionemos y que nos demos cuenta de dónde están los que se sirven de la política y los que usamos la política para servir a la gente. Queremos que la Argentina esté unida, y que el murmullo de la gente se convierta en alegría sostenida y que logremos que la mortalidad haya decrecido. Tenemos que recordar que en política no todo es lo mismo", finalizó mientras el auditorio aplaudía y coreaba su nombre.Sus dichos llegan tras los constantes cuestionamientos internos de los referentes del espacio que encabeza la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Por la mañana, el titular de La Cámpora y funcionario del Gabinete de Kicillof, Andrés "El Cuervo" Larroque, acusó al jefe de Estado de desconocer el rol de liderazgo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner y de querer "competir torpemente contra ella".A su parte, la portavoz Gabriela Cerruti envió un mensaje a la interna al sostener que "el Presidente dijo que va a tomar la decisión en el momento que la tiene que tomar". "Lo que no tiene que haber son proscripciones internas. ¿Quién dijo que él no puede ser candidato? Él puede serlo, pero la decisión se va a tomar pensando en lo mejor para el conjunto", expuso la portavoz.Además, en línea con las palabras de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, subrayó: "Si vos sos parte de un Gobierno no podés estar tan en desacuerdo con lo que hace el Presidente, porque sino te hubieses ido. Lo difícil de una PASO contra el Presidente es hablar mal contra tu gobierno o hablar mal de tu Presidente, porque sos parte de su equipo".Durante el acto en Morón, en el que estuvieron presentes el titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, además del intendente local, Lucas Ghi, el gobernador apuntó contra la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia, y reiteró sus cuestionamientos a la Corte Supra tras su fallo por los fondos de la coparticipación."Es dolorosos que la Corte Suprema, violando todas las leyes, les haya sacado plata a nuestra provincia y a todas las demás para dársela a la ciudad más rica del país", afirmó y continuó: "Alberto, te digo que vamos a defender los recursos federales y los de nuestra provincia porque hace falta más cloacas, más agua, más asfaltos, más escuelas, y hospitales y eso se hace con los recursos con nos sacaron (Horacio) Rosatti y Carlos Rosenkrantz)".