Diputados debate proyecto de moratoria previsional que establece plan de pago

La Cámara de Diputados comenzó a debatir pasadas las 12.30 el proyecto de moratoria previsional que establece un plan de pagos de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación, que de aprobarse quedaría convertido en ley.El debate de esta iniciativa, que ya cuenta con sanción del Senado, se inició luego del tratamiento de cuestiones de privilegio y homenajes, en el marco de una sesión que comenzó con la presencia de 129 diputados pertenecientes al Frente de Todos (FdT) y aliados de otros bloques.El oficialismo de la Cámara de Diputados busca convertir en ley el proyecto de moratoria previsional y el de digitalización de las historias clínicas, en la última jornada del período de sesiones extraordinarias del Congreso nacional.La sesión, que se inició cerca de las 11 con la presencia de 129 diputados, se realiza un día antes de la presencia del presidente Alberto Fernández en el Parlamento para inaugurar el 141° período de sesiones ordinarias.

El primero de los proyectos contemplados en la convocatoria a la sesión impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.El FdT reunió el quórum con el apoyo de bloques minoritarios e intermedios, ya que JxC continúa con su estrategia parlamentaria de no habilitar el tratamiento de ningún otro tema mientras el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.El proyecto, presentado en el Senado por la oficialista Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.Por otro lado, en la sesión de este martes, que se realiza en la última jornada del período extraordinario, la Cámara Baja busca convertir en ley el proyecto que busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.El proyecto obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acción Social y Salud Pública en octubre del año pasado con el consenso del oficialismo y la oposición, pero no se pudo tratar debido a que Juntos por el Cambio no dio quórum para habilitar la sesión del 21 de diciembre.Si no se convierte en ley, perderá estado parlamentario.La propuesta crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, por el cual toda la información del paciente quedará documentada en un sistema único.