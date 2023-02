Buscarán aprobar hoy el proyecto de moratoria previsional: en qué consiste

El Frente de Todos (FdT) buscará hoy convertir en ley los proyectos de moratoria previsional y de digitalización de las historias clínicas, en un plenario que destrabará la agenda de convocatoria a sesiones extraordinarias en el último día de ese período.



La sesión, prevista para las 10.30, se realizará un día antes de la presencia del presidente Alberto Fernández en el Parlamento para inaugurar el 141° período de sesiones ordinarias.



El primero de los proyectos contemplados en la convocatoria a la sesión impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.



El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.



Para avanzar con el debate, el FdT deberá reunir el quórum con el apoyo de bloques minoritarios e intermedios, ya que JxC continúa con su estrategia parlamentaria de no habilitar el tratamiento de ningún otro tema mientras el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.



Fuentes parlamentarias adelantaron que la principal bancada opositora recién ingresaría al recinto una vez que el FdT y sus circunstanciales aliados consigan las 129 presencias que permitan habilitar el inicio de la sesión.



Para alcanzar ese número, desde la bancada oficialista confían en los respaldos de los cuatro diputados de la Izquierda, los cuatro del interbloque Provincias Unidas (referenciados en los gobiernos provinciales de Misiones y Río Negro) y con al menos cuatro de los ocho integrantes del interbloque Federal.



Desde este último espacio colaborarían con el desarrollo de la sesión los bonaerenses de Identidad -Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez-, y los dos socialistas santafesinos, Mónica Fein y Enrique Estévez.



Aún es una incógnita la posición que adoptará el restante bonaerense, Florencio Randazzo, en tanto los tres representantes de Córdoba Federal coincidieron hace un mes en llevar adelante la misma estrategia de JxC: no avalar el debate de otros temas mientras se desarrolle el juicio político a los miembros de la Corte.



Sin embargo, los tres diputados que representan al gobierno provincial sí darían su aval a la iniciativa una vez que la sesión esté habilitada. Actuarían en consonancia con lo que hizo la senadora de su espacio, Alejandra Vigo, cuando el tema logró la media sanción de la Cámara alta.



Con el repaso de estos números, quienes pretenden sesionar este martes llegarían a 130, aunque con las presencias del neuquino Rolando Figueroa (MPN), del santacruceño Claudio Vidal (bloque propio) y de Randazzo el número podría llegar a 133.



La sesión se dará en el marco de una convocatoria a las puertas del Parlamento de jubilados y asociaciones gremiales y sociales que buscan visibilizar la importancia de que se apruebe la ley, y que será el correlato del "abrazo al Congreso" realizado el miércoles pasado en el mismo sentido.



El proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión.



Ese dictamen contó con el acompañamiento del interbloque Provincias Unidas y con el aval, con algunas disidencias, del interbloque Federal.



El proyecto, presentado en el Senado por la oficialista Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.



Comunicado de Anses



Anses emitió un comunicado donde se detalla el impacto que tendría su aprobación en todo el país.





"En el ámbito nacional, 800 mil argentinas y argentinos podrían acceder a su jubilación este año gracias a la sanción de esta ley", señala el organismo.



Enseguida, enumeró los potenciales beneficiados por esta ley por provincias: “268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 29 mil en Mendoza; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta; 21 mil en Corrientes; 17 mil en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego”.



“Tengo esperanza de que los diputados bajen al recinto, puedan discutir esta ley y construir esta herramienta, que no es ni para Anses ni para el Gobierno, sino para 800 mil argentinas y argentinos que la están esperando”, afirmó la directora ejecutiva, Fernanda Raverta.



El Plan de Pago de Deuda Previsional alcanza a dos grupos: por un lado, a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los varones), pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación.



Por el otro, a quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación, explicaron desde el organismo. Detalles del proyecto Según surge del proyecto denominado Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP) a valores de hoy, para un trabajador en relación de dependencia con un sueldo bruto promedio actualizado de los últimos 120 meses de $ 180.000 (remuneración imponible promedio del sistema), la jubilación y las cuotas que le deducirán por acceder a la moratoria serían las siguientes:



- Con 10 años de aportes y 20 años a regularizar por moratoria anteriores a diciembre de 2008, se jubilaría con el haber mínimo, hoy de $ 50.124 (más el bono de $ 10.000 hasta febrero 2023) Y se le descontarían $ 9.791 en un plan de pagos de 120 cuotas. El haber efectivo seria $ 40.333, casi similar a los $ 40.099 de la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor), ya que en ambos casos perciben los $ 10.000 del bono.



- Con 15 años de aportes efectivos y otros 15 años por moratoria, anteriores a diciembre de 2008, se jubilaría con un haber inicial de $ 63.430 (35,2% del sueldo bruto) y se le deducirían $ 9.791 en 90 cuotas o $ 7.344 en 120 cuotas. Durante esos 10 años, la jubilación en mano sería de $ 56.086 equivalente al 31,1% del sueldo.



El haber y las cuotas se actualizan trimestralmente por la fórmula de movilidad. En este caso cobraría $ 7.000 del bono vigente hasta febrero.



-Con 20 años de aportes y 10 años de moratoria, anteriores a diciembre de 2008, el haber inicial sería de $ 76.930 (42,7% del sueldo bruto) y le deducirían del haber $ 13.055 en 45 cuotas o $ 9.791 en 60 cuotas. Durante esos 5 años, el haber en mano sería de $ 67.139, equivalente al 37,3% del sueldo bruto. Cobraría el bono de $ 7.000 vigente hasta febrero 2023.



- Con 25 años de aportes y 5 años de moratoria, anteriores a diciembre de 2008, el haber inicial sería de $ 90.430 (50,2% del sueldo bruto) y le descontarían $ 9.791 en un plazo de 30 cuotas, quedando un neto de $ 80.639. Cobraría el bono de $ 7.000 hasta febrero 2023.



“En el PPDP cada período aportado tiene un peso de relevancia al momento del cálculo de la deuda total que debe ser cancelada. Por otro lado, los años de aportes efectivamente realizados son tenidos en cuenta para el haber inicial. De esta manera, no será lo mismo la situación de quien deba regularizar 20 años, que la de quienes deban regularizar 10 o 5 años de aportes”, explican en la ANSeS.



Cada mes de “compra” de los meses sin aportes tiene un valor del 29% de la remuneración mínima imponible (hoy de $ 4.895,73), que se ajusta trimestralmente por la movilidad. Es un valor mucho más alto que el que surge de las actuales moratorias.



Según datos oficiales, esta moratoria permitiría acceder a la jubilación a entre 720.000 y 800.000 varones y mujeres.



Por otro lado el proyecto tiene un componente pre-jubilatorio que permite cancelar anticipadamente la deuda a las personas que ya saben que, por la edad que tienen y los años de aportes que les faltan, no podrán jubilarse al llegar a 60 años las mujeres y 65 años los varones.