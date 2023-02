ATE inicia un plan de lucha en todas las reparticiones del Estado provincial

Como lo definió el pleno del Consejo Directivo Provincial, a partir de este martes ATE da inicio a un plan de lucha que contempla asambleas de dos horas por turno en las reparticiones del Estado provincial.



Según detallaron desde el gremio, la medida de fuerza se da luego de que el Ejecutivo suspendiera la paritaria, argumentando una presentación hecha ese mismo día por otro sindicato la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).



Al respecto, recordaron que en la comunicación enviada a ATE desde la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social aseguraron que oportunamente se iba a da a conocer la fecha y el lugar de la nueva convocatoria. No obstante, hasta el momento no tuvieron novedades.



Por último, anticiparon que el plenario del Consejo Directivo facultó al Secretariado Provincial para poner fecha a un paro con movilización en el caso que no se avance en la discusión salarial. (APFDigital)